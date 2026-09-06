Tužna fotografija iz Hamburga: Ivan Gudelj i Mladen Bogdanović, dvojica Hajdukovih velikana kojih više nema

Baš su tužne ovih dana objave na društvenim mrežama, nema tko se ne oprašta od Ivana Gudelja. Znani i neznani, ljudi iz nogometnog svijeta, ali i iz svih pora života.

Takav je bio Ivan Gudelj - druželjubiv, aktivan, odan…

Jedna objava na Facebook stranici “Hajdučke legende” , koja ima 11 000 pratitelja, posebmo intrigira .

Stara je to slika iz Hamburga iz 1980. i već smo je gledali ranije.

Na fotografiii snimljenoj pred samu već legendarnu utakmicu HSV-Hajakuk, koju smo zbog ogromne sudačke greške izgubili sa 1:0, nakon preočitog prekršaja nad našim tada mladim vratarom Ivanom Pudarom.

Ivan Gudelj i Mladen Bogdanovic Kemo.

Obojica više nisu s nama…

I tako većeras, kad su bijeli u Velikoj Gorici pobijedili Rudeš sa 4:0, sa crnim florom na rukavima u spomen na veliku Hajdučku i ljudsku veličinu, dok je Torcida izvjesila transparent u Ivanovu čast i slavu, ova fotografija budi sjetu, nostalgiju i tugu.

A šta ima da sam Ivanu Gudelju spominjao pokojnog mu suigrača i prijatelja Mladena Bogdanovića i taj njihov zajednićki nastup u bijelom dresu, u toj hladnoj hamburškoj noći.

Njih dvojica još golobradih dvadesetogodišnjaka, na dva krila Ivićevog bijelog stroja, kad je ono Ivan Gudelj ukočio Felixa Magatha.

“Kemo… “ samo mi je sjetno tada odgovorio Gudelj…

Ivan Gudelj i Mladen Bogdanović, šetaju ulicama Hamburga, a limenkom Coca Colle i hamburgerom u rukama, zapadnim proizvodima, kojih i nije baš bilo tada kod nas u sivilu socijializma.

Biilo je to vrijeme kad se slutio kraj Zlatne generacije, a u Poljud je sa Starog placa stigao novi val Hajdukovih juniora, kako su ih tada zvali mediji.

Uz Gudelja i Bogdanovića, bio je tu i veliki talent Davor Čop, Damir Maričić, Robert Juričko..

Baš nam je rekao Damir Maričić Maki :

“Gudelja smo zvali Čif, bio je prvi od nas”.

Juniori Hajduka, trenera Andrije Ankiovića.

Sa nama više nisu: Mladen Bogdanovic, Mario Čutuk, Tonći Gabrić, sada i Ivan Gudelj.

Tužno je puno, je tužno…