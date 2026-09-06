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Tužna fotografija iz Hamburga: Ivan Gudelj i Mladen Bogdanović, dvojica Hajdukovih velikana kojih više nema

Nakon vijesti o odlasku Ivana Gudelja društvene mreže preplavile su emotivne poruke, a jedna stara fotografija iz 1980. godine vratila je sjećanja na vrijeme Hajdukovih velikih generacija

Baš su tužne ovih dana objave na društvenim mrežama, nema tko se ne oprašta od Ivana Gudelja. Znani i neznani, ljudi iz nogometnog svijeta, ali i iz svih pora života.

Takav je bio Ivan Gudelj - druželjubiv, aktivan, odan…

Jedna objava na Facebook stranici “Hajdučke legende” , koja ima 11 000 pratitelja, posebmo intrigira .

Stara je to slika iz Hamburga iz 1980. i već smo je gledali ranije.

Na fotografiii snimljenoj pred samu već legendarnu utakmicu HSV-Hajakuk, koju smo zbog ogromne sudačke greške izgubili sa 1:0, nakon preočitog prekršaja nad našim tada mladim vratarom Ivanom Pudarom.

Ivan Gudelj i Mladen Bogdanovic Kemo.

Obojica više nisu s nama…

I tako većeras, kad su bijeli u Velikoj Gorici pobijedili Rudeš sa 4:0, sa crnim florom na rukavima u spomen na veliku Hajdučku i ljudsku veličinu, dok je Torcida izvjesila transparent u Ivanovu čast i slavu, ova fotografija budi sjetu, nostalgiju i tugu.

A šta ima da sam Ivanu Gudelju spominjao pokojnog mu suigrača i prijatelja Mladena Bogdanovića i taj njihov zajednićki nastup u bijelom dresu, u toj hladnoj hamburškoj noći.

Njih dvojica još golobradih dvadesetogodišnjaka, na dva krila Ivićevog bijelog stroja, kad je ono Ivan Gudelj ukočio Felixa Magatha.

“Kemo… “ samo mi je sjetno tada odgovorio Gudelj…

Ivan Gudelj i Mladen Bogdanović, šetaju ulicama Hamburga, a limenkom Coca Colle i hamburgerom u rukama, zapadnim proizvodima, kojih i nije baš bilo tada kod nas u sivilu socijializma.

Biilo je to vrijeme kad se slutio kraj Zlatne generacije, a u Poljud je sa Starog placa stigao novi val Hajdukovih juniora, kako su ih tada zvali mediji.

Uz Gudelja i Bogdanovića, bio je tu i veliki talent Davor Čop, Damir Maričić, Robert Juričko..

Baš nam je rekao Damir Maričić Maki :

“Gudelja smo zvali Čif, bio je prvi od nas”.

Juniori Hajduka, trenera Andrije Ankiovića.

Sa nama više nisu: Mladen Bogdanovic, Mario Čutuk, Tonći Gabrić, sada i Ivan Gudelj.

Tužno je puno, je tužno…

 

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