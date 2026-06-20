Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao na Dravi

Danas u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka pronađeno je tijelo djeteta (8) nestalog u Selnici Podravskoj prije tri dana. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje.

Na terenu su posljednja tri dana bile sve službe, od HGSS-a i Crvenog križa do policijskih ronilaca i vatrogasaca. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu, koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, što je dovelo do promjene strukture tla.

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Djeca bila bez nadzora

Teren je sklizak i opasan i za odrasle plivače, a kamoli za dijete. Policijski ronioci, vatrogasci i HGSS pretražuju zahtjevan stari tok rijeke čamcima, a područje se nadzire Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao.

Postavlja se pitanje što su maloljetna djeca radila na rijeci bez nadzora roditelja. Poznato je da su roditelji prije tri mjeseca bili prijavljeni za zanemarivanje djece, no nadležne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti, piše Index.