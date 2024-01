"Tutnjava i trešnja, uznemirujuće!": Opet se trese tlo u Hrvatskoj

Danas, 6. siječnja 2024. godine u 22 sata i 13 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.

"Da se ne zaboravi!, "Duga tutnjava pa udar...Kao da pomiče kuću", "Tutnjava i trešnja, uznemirujuće!", samo su neki od komentara ljudi koji su osjetili potres.

