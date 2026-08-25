Turudić se navodno distancirao od Plenkovića: "Ne primam instrukcije ni od koga"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić navodno se krajem prošlog tjedna distancirao od premijera Andreja Plenkovića zbog objave izvješća Geotehničkog fakulteta o onečišćenju PFAS-om na području Gospića, tvrdi Nacional pozivajući se na izvor blizak vrhu DORH-a. Prema tom izvoru, Turudić je poručio da je izvješće odlučio objaviti samostalno, jer je to bilo u javnom interesu.

- Odlučio sam objaviti nalaz Geotehničkog fakulteta o zagađenju PFAS-om u Gospiću jer je to u javnom interesu - i točka. Ne primam instrukcije ni od koga - navodno je rekao Turudić.

Nacional navodi da je tu izjavu dao u povjerljivom društvu nakon izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Prema pisanju tjednika, Turudić je bio bijesan nakon što ga je jedan od suradnika upitao je li upravo on donio odluku o objavi izvješća ili je to učinio na zahtjev premijera Plenkovića.

Plenković je, kako navode, 11. kolovoza izjavio kako je "prvi refleks Vlade bio objaviti izvješće Geotehničkog fakulteta" i kako je to izvješće objavljeno "zbog načela transparentnosti".