Turudić potvrdio izvide u Hajduku: "Dođemo, ispitamo i vidimo što je na stvari"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da se provode izvidi vezani uz Hajduk, istaknuvši kako je riječ o uobičajenoj proceduri kada postoje naznake mogućih nepravilnosti.

Govoreći u emisiji RTL Danas, Turudić je odgovorio na pitanje provodi li USKOK izvide u splitskom klubu.

– Da, to radimo. To je sasvim uobičajeno. Izvid zapravo znači provjeru. Možemo dobiti anonimnu ili bilo kakvu dojavu, a možemo i sami iz sredstava javnog priopćavanja doznati da postoje naznake eventualnih nepravilnosti. Dođemo, ispitamo i vidimo što je na stvari. Ne znamo kamo će nas to odvesti – rekao je Turudić.

Na pitanje predstavlja li činjenica da je navijač Hajduka mogući sukob interesa, odgovorio je kako ne vidi nikakav problem.

– Ne. Jednako bih postupio prema Hajduku, Dinamu ili bilo kome drugome – poručio je.

Osvrnuo se i na nerede navijača

Na početku razgovora komentirao je i jučerašnje izgrede Torcide u Varaždinu, gdje su tijekom utakmice gorjele stolice na stadionu.

– Mislim da visina kazne tu nije presudna, nego je važnije da kazne budu izvjesne. Ne govorim posebno o Torcidi ili ijednoj drugoj navijačkoj skupini. Torcida je danas aktualna jer se to jučer dogodilo u Varaždinu – rekao je.

Dodao je kako je i sam zamalo otišao na utakmicu, ali je u posljednji trenutak odustao.

Turudić smatra da najveći problem nije visina sankcija, nego njihova sporost.

– Važno je da kazne budu izvjesne i brze. Kod nas sankcije ni u kaznenom ni u prekršajnom postupku nisu dovoljno brze – rekao je.

Podsjetio je i na navijački sukob na autocesti A1 kod Desinca prije deset godina, istaknuvši da nije siguran ni je li taj slučaj uopće procesuiran te upozorio da prekršajni postupci često završavaju u zastari.