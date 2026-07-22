Turudić o Hajduku: "Zatražili smo određenu dokumentaciju"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a. Između ostalog, komentirao je nedavni rad DORH-a u slučaju Agrokor, izvide u sportskim savezima te sukob nadležnosti između EPPO-a i DORH-a.

Što se tiče zamjerki da je optužnica protiv Ivice Todorića potvrđena tek devet godina nakon početka postupka, poručio je da je "moglo biti i sporije". Dodao je da su postojali "zloguki proroci" koji su "govorili da će postupak trajati 20 ili više godina".

Slučaj Agrokor

"U odnosu na sve okrivljenike potvrđena je optužnica. Od preostalih šestero, četvero je postiglo sporazum sa Županijskim državnim odvjetništvom. Oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvookrivljeni i jedan revizor koji je neko vrijeme bio raspravno nesposoban, vidjet ćemo što je s njegovim zdravstvenim stanjem", najavio je.

Sudit će se dvojici okrivljenika, Ivici Todoriću i Oliviju Discordiji, iako je izvorno bilo 15 okrivljenika.

"Ja sam u tom predmetu sudjelovao kao sudac Visokog kaznenog suda i bio sam predsjednik vijeća koje je proglasilo nezakonitim prvo vještačenje koje je obavljeno. Nakon novog vještačenja sudskog vještaka iz Austrije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odlučilo je da postoji osnovana sumnja u odnosu na šestero, a ne na 15 okrivljenika", podsjetio je, piše Index.

"Pavlek koristi sva pravna sredstva"

Govoreći o Vedranu Pavleku, koji se još uvijek nalazi u Kazahstanu u bijegu od hrvatskog pravosuđa, Turudić je kazao kako "gospodin Pavlek još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju".

"On koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Bilo kako bilo, postupak i dalje traje i ide svojim putem. Doneseno je rješenje o provođenju istrage, provode se dokazne radnje, pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti", ustvrdio je.

Potvrdio je kako je "jedna od opcija" da Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, ali i naglasio da je protiv Pavleka "raspisana međunarodna tjeralica". "Ako bi to bila njegova opcija, on se neće moći maknuti iz Kazahstana", konstatirao je Turudić.

"Eskalirale su prijave u sportskim udrugama"

Na pitanje hoće li DORH dodatno postupati u nekom od hrvatskih sportskih saveza te mogu li se očekivati neke nove optužnice, odgovorio je kako "će biti postupaka" te da "rade izvide". "Mi vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa ćemo vidjeti kamo će nas to dovesti. Sve ovisi o rezultatima dokaza koje provedemo", napomenuo je.

Podsjetio je da je u Pavlekovom laptopu "pronađeno 120.000 dokumenata", što predstavlja veliki izazov za DORH. "To je ogroman posao za razvrstati, pročitati i analizirati. A moramo uzeti u obzir da je i sada vrijeme godišnjih odmora", naglasio je.

Što se tiče nagađanja o upadu USKOK-a u Hajduk, Turudić je ustvrdio da su "prijave eskalirale u sportskim udrugama".

"Tako je bio slučaj i s Hajdukom. Provodimo izvide i provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od osoba protiv kojih je prijava podnesena, u konkretnom slučaju to je HNK Hajduk. Zatražili smo određenu dokumentaciju, uredno smo je dobili, provjerit ćemo i vidjet ćemo", potvrdio je.

Ograđivanje plaže u Rijeci

Osvrnuo se i na slučaj ograđivanja riječke plaže ispred hotela Hilton. Priopćio je da je DORH "proveo izvide" te da je riječ o "jedinoj od 15 koncesija u Hrvatskoj kojoj je dozvolu izdala država".

"Ostalih 14 koncesija na plaže u Hrvatskoj izdale su jedinice lokalne samouprave, zapravo županije. Jedino je Vlada Republike Hrvatske 2015. izdala koncesiju za plažu u Rijeci na 30 godina, znači ta koncesija traje do 2045. godine. Ministarstvo prometa također provodi svoje inspekcije, utvrdit ćemo činjenično stanje i potom vidjeti ima li tu kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti", izjavio je.

Komentirao je navode saborskog zastupnika Marina Miletića, koji je rekao da je preko "vrha DORH-a" dobio informaciju da se provode izvidi protiv tvrtke Costabella. Turudić je poručio kako ne zna je li Miletić mislio na njega, ali da "nikad nije razgovarao s gospodinom Miletićem, osim na sjednici Sabora". "Ako je mislio na mene, to nije točno", naveo je.

Optužbe protiv Šimića

Govoreći o optužbama protiv Darija Šimića za bespravnu gradnju kampa u Tisnom, istaknuo je kako su u DORH-u "uvjereni da je to čvrst slučaj" te podsjetio kako je "već bio jedan prethodni postupak za kamp Tisno na otoku Murteru".

"Imamo dokaze koji opravdavaju postojanje osnovane sumnje i siguran sam da će to biti uspješno okončan postupak, kao što su zapravo svi postupci koje smo pokrenuli. U svima su odbijena žalbena rješenja o provođenju istrage ili, ako su bili u toj fazi, potvrđene su optužnice. Mi smo bili jako uspješni u ove dvije godine koliko sam u DORH-u", tvrdi Turudić.