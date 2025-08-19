Turudić: "Bila je još jedna kaznena prijava protiv Derifaj zbog slučaja s Thompsonom, odbačena je"

I dok su raniji posjeti glavnog Državnog odvjetnika Ivana Turudića (koji je na toj funkciji već godinu i pol dana) Splitu i Državnom odvjetništvu u Gundulićevoj prošli uglavnom bez puno pompe, ovaj put je 'capo dei tutti capi' imao što za reći nakon nekih sat, sat i pol provedenih na trećem katu splitske 'Palače pravde'.

"Danas smo bili povodom ovog recentnog događaja, podizanja optužnice protiv novinarke Derifaj. Nismo ulazili ni komentirali sami sadržaj optuženja, gospođa Mandarić je potpuno autonomna u svojoj odluci, ona je mogla odlučiti kako hoće i nitko joj nema pravo prigovoriti. Ona je postupala u skladu za zakonom i svojim ovlastima u smislu sadržaja optužnice... Međutim, taj postupak je trajao četiri godine i to je nedopustivo. Morao se riješiti za mjesec, dva ili tri dana. Slijedeći propust koji je napravljen je da nitko nije bio obaviješten o tom predmetu, a temeljem čl. 74. Zakona o državnom odvjetništvu, to je bilo nužno napraviti. A to nije napravljeno.

Da je to zamjenica napravila, ona bi zapravo sama sebi olakšala poziciju, rekla bi 'evo ja sam referirala i svi su suglasni s tom odlukom'...

A istina ima dvije strane, to se zbilo 12. lipnja 2025., ne kako zlonamjerno navode u Hrvatskom novinarskom društvu da je to bilo pred Gospu, 13. ili 14., dakle puno prije tih famoznih koncerata", naglasio je Turudić.

'Druga kaznena prijava protiv Derifaj je odbačena, a to se ne spominje'

"Još jedna naročito važna stvar, da je povodom ovog istog događaja podnesena i kaznena prijava za neovlašteno slikavanja. Iste ljude se sumnjičilo da su neovlašteno slikovno snimali djecu oštecenika. Međutim, ta kaznena prijava je odbačena! - dodao je u nastavku glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je potvrdio kako nedostaje kadrova na državnom odvjetništvu, ali da će 'već s devetim mjesecom će biti lakše, stupa na dužnost novih 12 zamjenika", rekao je.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić došao je u Split provjeriti zašto nije znao za optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog kršenja nepovredivost doma. A u pitanju je slučaj od prije četiri godine, kada je novinarka Derifaj 'upala' na Thompsonovu terasu na Žnjanu, terasu koja je među susjedima (koji su je i pozvali i vodili te prigode) sporna kao zajednička površina krova (kako oni smatraju), a ne privatna terasa pjevača.