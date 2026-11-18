Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić oštro je kritizirao odluku zagrebačkog Županijskog suda o određivanju istražnog zatvora četvero osumnjičenih u slučaju smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Najavio je da će Državno odvjetništvo poduzeti pravne korake jer smatra da sud nije prihvatio sve razloge zbog kojih je tužiteljstvo tražilo pritvaranje osumnjičenika.

Turudić je o slučaju govorio u srijedu u Vukovaru, gdje je sudjelovao u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

DORH će osporiti odluku suda

Glavni državni odvjetnik pojasnio je da je tužiteljstvo predložilo istražni zatvor na temelju triju zakonskih osnova, no sud je prihvatio samo jednu.

Riječ je o članku 123. Zakona o kaznenom postupku, odnosno točkama 2, 3 i 4. Sud je prihvatio prijedlog koji se odnosi na opasnost od utjecaja na svjedoke, dok je odbio preostale dvije osnove.

Takav rasplet izazvao je veliko nezadovoljstvo u Državnom odvjetništvu.

“Mi, naravno, poštujemo odluku nadležnog suda, međutim, izuzetno smo nezadovoljni takvom odlukom. Mislimo da ona nije pravedna niti zakonita. Uložit ćemo pravno sredstvo. To je jedino što nam preostaje”, poručio je.

Četvero novih osumnjičenih završilo u istražnom zatvoru

Zagrebački Županijski sud u utorak navečer odredio je istražni zatvor liječnici, dvjema medicinskim sestrama i medicinskom tehničaru koji su osumnjičeni u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša.

Prema sumnjama istražitelja, četvero zdravstvenih djelatnika svojim je nečinjenjem sudjelovalo u teškom ubojstvu 32-godišnjeg pacijenta tijekom intervencije 21. listopada.

Sutkinja istrage odlučila je da osumnjičenici moraju u istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

Međutim, nije prihvatila argumentaciju tužiteljstva da postoji i opasnost od ponavljanja kaznenog djela, kao ni da posebno teške okolnosti njegova počinjenja opravdavaju pritvaranje po dodatnoj zakonskoj osnovi.

U istom predmetu ranije su uhićena četvorica medicinskih tehničara, također osumnjičena za teško ubojstvo. Njima je istražni zatvor određen i zbog posebno teških okolnosti kaznenog djela.

Ukupno je tako u ovom slučaju osumnjičeno osam zdravstvenih djelatnika.

U Vukovaru se još traga za oko 320 nestalih osoba

Osim aktualne istrage, Turudić se tijekom boravka u Vukovaru osvrnuo i na pitanje nestalih osoba iz Domovinskog rata.

Prema njegovim riječima, na području Vukovara još se traga za približno 320 osoba, dok je na razini cijele Hrvatske neriješena sudbina više od 1700 nestalih.

Posebno je izdvojio istraživanja na Petrovačkoj doli, gdje su dosad pronađeni posmrtni ostaci 38 osoba.

Turudić očekuje da će daljnja istraživanja otkriti još žrtava.

Govoreći o susretima s obiteljima nestalih tijekom identifikacija, istaknuo je koliko je teško svjedočiti njihovoj dugogodišnjoj patnji.

“Užasno je vidjeti te ljude koji pate 35 godina nakon događaja koji su bili u Vukovaru”, rekao je Turudić.

„Nećemo odustati do zadnjeg trena”

Glavni državni odvjetnik govorio je i o izazovima s kojima se pravosuđe suočava u procesuiranju ratnih zločina počinjenih prije više od tri desetljeća.

Protok vremena, smrt pojedinih osumnjičenika i svjedoka te sve teže prikupljanje dokaza dodatno otežavaju kaznene postupke.

Unatoč tome, poručio je da Državno odvjetništvo neće odustati od nastojanja da odgovorni za ratne zločine budu procesuirani.

“Fizički nestanci osoba, kako okrivljenika, tako i svjedoka, zapreke su velike, ali nećemo odustati do zadnjeg trena”, poručio je.

Božinović o snimci koja je procurila iz policijske postaje

Slučaj smrti Kristiana Josipa Periša komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je odgovarao na pitanja novinara o curenju snimke povezane s kaznenim djelom.

Prema medijskim navodima, snimka je procurila iz Policijske postaje Črnomerec.

Božinović je podsjetio da je Državno odvjetništvo već naložilo provođenje istrage kako bi se utvrdile okolnosti njezina neovlaštenog izlaska u javnost.

Novinare je zanimalo i mogu li policijski službenici zbog toga očekivati sankcije.

“Vidjet ćemo što će se utvrditi.”

Ministar je još u utorak najavio da će policija istražiti sve okolnosti curenja snimke.

Dok se nastavlja istraga smrti 32-godišnjeg pacijenta, Državno odvjetništvo sada najavljuje i osporavanje sudske odluke o osnovama za istražni zatvor četvero novoosumnjičenih zdravstvenih djelatnika.