Turska zabranila pristajanje kruzera s LGBTQ+ putnicima: "Ne odgovara našim moralnim vrijednostima"

Turske vlasti odbile su dopustiti pristajanje kruzera namijenjenog američkim LGBTQ+ putnicima, obrazlažući odluku zaštitom "moralnih standarda" i "obiteljskih vrijednosti". Zbog toga je organizator bio prisiljen izmijeniti plan putovanja koje je trebalo uključivati dvije turske luke.

Riječ je o desetodnevnom krstarenju koje 5. srpnja kreće iz Atene, a prema prvotnom itineraru trebalo je pristati u Kuşadasıju i Istanbulu prije nastavka plovidbe Mediteranom. Putovanje organizira tvrtka Atlantis Events, specijalizirana za krstarenja namijenjena LGBTQ+ zajednici.

Prema navodima organizatora, lokalne vlasti poručile su da ne žele prihvatiti skupinu koja je, kako su naveli, "poznata po ponašanjima nespojivim s društvom i moralnim vrijednostima". Nakon takve odluke ruta je promijenjena pa će brod umjesto u Tursku uploviti u egipatski Kairo i na grčki otok Kretu.

Predsjednik i izvršni direktor Atlantis Eventsa Rich Campbell rekao je kako je odluka turskih vlasti za njih potpuno neočekivana.

"Iskreno, ovo je prilično šokantno. A razlog je to što smo gay grupa", rekao je Rich Campbell, predsjednik i izvršni direktor Atlantis Eventsa, za CNN komentirajući tursku odluku. "Jako me zabrinjava kada neka zemlja odluči da može birati koje će turiste pustiti, a koje neće", dodao je.

Campbell ističe da se u više od tri desetljeća poslovanja prvi put susreo s izričitom zabranom pristajanja zbog identiteta putnika.

"Mi nismo politička organizacija. Ne dolazimo ni zbog čega drugog osim da trošimo novac, dobro se zabavimo, idemo na izlete i budemo izuzetno poštovani prema svakoj kulturi koju posjetimo", rekao je Campbell.

Vlasti u pokrajini Aydın, gdje se nalazi luka Kuşadası, poručile su da ne postoji mogućnost da ta grupa posjeti njihovu provinciju u okviru planiranog događaja.

Istodobno, u Istanbulu je policija provela raciju u jednom baru nakon što se u neslužbenom promotivnom materijalu spominjala zabava u tom lokalu. Organizator krstarenja tvrdi da taj materijal nije povezan s njihovom tvrtkom.

Ovaj slučaj dolazi u vrijeme kada međunarodne organizacije za ljudska prava već godinama upozoravaju na sve restriktivniji odnos turskih vlasti prema LGBTQ+ zajednici. Od 2015. godine u Istanbulu se redovito zabranjuju Povorke ponosa, uz obrazloženje da predstavljaju sigurnosni rizik.

Na kruzeru Scarlet Lady, kojim upravlja kompanija Virgin Voyages, očekuje se oko 1.900 putnika, među kojima više od tisuću dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, dok ostali stižu iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i drugih zemalja.

Unatoč promjenama rute, putovanje će se nastaviti prema ostalim planiranim odredištima na Mediteranu, uključujući i Hrvatsku, gdje su predviđena pristajanja u Dubrovniku i Zadru.