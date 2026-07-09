Turistkinja tvrdi da je tijekom autostopiranja kod Mostara doživjela seksualni napad: "Pokušao me dirati po grudima"

Turistkinja i aktivistica Alice Chapman, poznata po sudjelovanju u flotili za Gazu, objavila je na društvenim mrežama da je tijekom boravka u Bosni i Hercegovini doživjela neugodno iskustvo u okolici Mostara.

Kako piše Hercegovina.info, Chapman je autostopirala kada joj je stao stariji muškarac. Tvrdi da se tijekom vožnje počeo neprimjereno ponašati te ju je pokušao dodirivati protiv njezine volje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na snimci koju je zabilježila, a koja je u međuvremenu uklonjena s društvenih mreža, vidi se kako muškarac pokušava dodirnuti Chapman po grudima. Ona mu više puta govori da prestane, nakon čega uspijeva izaći iz automobila. Prema njezinim riječima, vozač joj je potom dobacivao da ju je vozio, sugerirajući da zbog toga ima pravo na takvo ponašanje.

Kasnije se ponovno oglasila na Instagramu i priznala da joj je bilo iznimno teško objaviti snimku.

"Iskreno, više me bilo strah to objaviti na internetu nego što sam doživjela sam napad. Kad je snimka tako brzo uklonjena, osjećala sam se kao da mi je oduzet dio dostojanstva. Trebalo mi je puno hrabrosti da je objavim, a onda je samo nestala", napisala je.

Istaknula je da je snimku objavila kako bi ukazala na problem nasilja nad ženama i činjenicu da žrtve često nemaju dokaze kojima bi potvrdile svoje tvrdnje.

"Jedan od najvećih problema kad se mizogino nasilje pokušava objasniti onima koji ga poriču jest to što vrlo često nema gotovo nikakvih dokaza. Ja sam imala čvrst, nepobitan dokaz, što je rijetkost, i mislim da je upravo to mnoge šokiralo. Htjela sam ih šokirati jer sam željela da shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno", poručila je.

Dodala je kako je svjesna rizika autostopiranja, ali smatra da se ovaj slučaj ne može svesti samo na taj aspekt.

"Ovdje se ne radi o autostopiranju, nego o muškarcima koji smatraju da polažu pravo na ženska tijela", napisala je.

Kako navodi Hercegovina.info, Chapman je u objavi pozvala muškarce da podrže žene, govorila o pravima žena te ohrabrila druge žene da ne odustaju od putovanja i života kakav žele. Za sada nije poznato je li slučaj prijavljen policiji niti jesu li nadležne institucije pokrenule postupak.