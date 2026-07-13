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Turistkinja oduševljena Hrvatima: "Mislila sam da sam lezbijka, a onda sam došla u Hrvatsku"

Posebnu pažnju privukao je zaštitar iz Splita

Jedna turistkinja koja je boravila u Hrvatskoj podijelila je na Redditu svoje dojmove nakon posjeta zemlji, a posebnu pažnju privukli su joj – Hrvati. U objavi je kroz šalu napisala kako je nakon samo tjedan dana boravka počela preispitivati svoju seksualnu orijentaciju zbog muškaraca koje je susretala, posebno konobara, zaštitara u klubovima i vozača.

Istaknula je kako su je impresionirali njihova visina, fizička građa i stil, navodeći da su joj mnogi djelovali poput modela. Posebno je izdvojila djelatnike u noćnim klubovima, a jednog zaštitara iz Splita opisala je kao osobu s "najljepšim osmijehom", iako je, kako je dodala, bio oženjen pa se priča nije dalje razvila.

Turistkinja je pohvalila i pristup muškaraca koje je upoznala, istaknuvši da su joj često prilazili, ali da su bili pristojni i poštovali njezinu odluku kada nije bila zainteresirana.

"Znam da znaju da sam strankinja i da je vjerojatno sve to bilo samo bezazleno koketiranje, ali svejedno sam se osjećala kao u raju", napisala je, dodajući kako će joj Hrvatska ostati u lijepom sjećanju.

Croatia I will miss your men
by
u/InvestigatorUpper350 in
croatia

 

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