Turistima krale novčanike u Dubrovniku, a potom praznile kartice: Bugarke osumnjičene za štetu veću od 14.000 eura

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik proveli su opsežno kriminalističko istraživanje nad tri državljanke Bugarske u dobi od 23, 25 i 27 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela krađe i računalne prijevare na štetu domaćih i stranih državljana.

Prema rezultatima istrage, osumnjičene su tijekom srpnja ove godine na području dubrovačke stare gradske jezgre i šireg centra djelovale zajedno, koristeći velike gužve na frekventnim turističkim lokacijama. Sumnja se da su pratile žrtve te im iz zatvorenih ruksaka i torbi neopaženo otuđivale novčanike s novcem, nakitom, dokumentima i bankovnim karticama.

Ukupna šteta nastala kroz sedam kaznenih djela krađe, počinjenih na štetu državljana Tajvana, Ukrajine, Hrvatske, Australije, Japana i Indije, iznosi 4.950 eura.

Policija sumnja i da su nakon krađa bankovnih kartica počinile tri kaznena djela računalne prijevare, koristeći ukradene podatke za obavljanje više neovlaštenih transakcija. Na taj način prisvojile su dodatnih 9.241 euro, dok je u jednom slučaju banka pravovremeno blokirala pokušaj transakcije od 13.340 eura.

Protiv osumnjičenih državljanki Bugarske podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Policija ponovno poziva građane i posjetitelje na povećan oprez u gužvama, posebno na turističkim lokacijama, te savjetuje da torbe i ruksake drže zatvorenima i pod stalnim nadzorom.