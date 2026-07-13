Turistički hit ljeta u Sinju: Svaki četvrtak besplatno upoznajte grad kroz priče lokalnih vodiča

Besplatna stručna turistička vođenja – upoznajte Sinj i njegovu bogatu baštinu

U cilju bolje informiranosti posjetitelja i pružanja kvalitetnijeg doživljaja destinacije, Turistička zajednica grada Sinja u suradnji s Udrugom turističkih vodiča „Osinium“ organizira besplatna stručna turistička vođenja gradom Sinjem tijekom srpnja i kolovoza 2026. godine.

Prvo besplatno stručno vođenje održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2026. godine, a potom svakog sljedećeg četvrtka tijekom srpnja i kolovoza, s početkom u 9 sati. Polazišna točka turističkih tura je Šetalište bl. Alojzija Stepinca, uz Turističko-informativni centar Turističke zajednice grada Sinja.

Ova inicijativa namijenjena je svim gostima i zainteresiranim posjetiteljima koji žele upoznati Sinj, njegove znamenitosti te vrijednu kulturno-povijesnu baštinu koja se stoljećima njeguje kroz najprepoznatljivije simbole grada – Sinjsku alku i štovanje Gospe Sinjske.

Stručni turistički vodiči udruge „Osinium“ posjetiteljima će približiti povijest, tradiciju i posebnosti Sinja kroz zanimljive priče i interpretaciju najvažnijih gradskih lokaliteta.

Turistička zajednica grada Sinja poziva privatne iznajmljivače i ugostitelje da svojim gostima preporuče ovu besplatnu turističku turu kako bi im omogućili kvalitetnije upoznavanje grada i njegovih vrijednosti.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti u uredu Turističke zajednice grada Sinja, dolaskom u TIC, pozivom na broj mobitela 099/4500305 ili putem e-maila Udruge turističkih vodiča grada Sinja „Osinium“: sinj.guides@gmail.com.

„Upoznajmo Sinj kako bismo ga još više voljeli!“

