Turistica tvrdi da su je s troje djece tjerali s javne plaže na Jadranu: "Prijetili su mi zaštitarima"

Turistica iz Norveške požalila se na neugodan incident koji je, prema njezinim tvrdnjama, doživjela na plaži Bellevue u uvali Čikat u Malom Lošinju. Navodi da ju je žena, koja se predstavila kao vlasnica hotela, pokušala udaljiti sa sunčališta za koje su joj hotelski djelatnici prethodno rekli da je javno dostupno. Kako piše Index, riječ je o središnjem platou između dvaju dijelova plaže koje koristi hotel. Na susjednim prostorima postavljene su ležaljke, suncobrani i ostala hotelska oprema, dok na spornom platou takvih sadržaja navodno nema. U blizini se nalazi i oznaka "Javna plaža Bellevue", ali je oko prostora postavljena užad koja među posjetiteljima stvara dojam ograničenog pristupa.

Djelatnici joj rekli da je prostor javan

Incident se, prema tvrdnjama turistice Cathrine Ude, dogodio 20. srpnja oko 15:30 sati, kada je na plažu stigla s troje djece. Budući da je plato bio ograđen užetom, prije ulaska je pitala dvoje hotelskih djelatnika pripada li taj prostor hotelu. Tvrdi da su joj oboje odgovorili kako je sunčalište i dalje javno te da ga posjetitelji mogu slobodno koristiti. "Na sunčalište smo otišli u dobroj vjeri, potpuno uvjereni da imamo pravo koristiti taj prostor", navela je u pritužbi koju je poslala hotelu, Gradu Malom Lošinju, turističkoj zajednici i drugim nadležnim institucijama. Nedugo nakon dolaska prišla im je žena koja je, prema riječima turistice, zatražila da odmah napuste plato. Navodno je tvrdila da prostor pripada privatnom području hotela te se predstavila kao njegova vlasnica.

Kada joj je Norvežanka objasnila da su joj hotelski zaposlenici rekli kako je riječ o javnom prostoru, žena ju je navodno upitala: "Mislite li da lažem?"

Turistica tvrdi da joj je više puta zaprijetila pozivanjem zaštitara, a njezino je ponašanje opisala kao zastrašujuće, omalovažavajuće i potpuno neprimjereno.

Zaštitari navodno potvrdili njezinu priču

Kako piše Index, nakon rasprave na mjesto događaja stigao je zaštitar koji je turistici navodno potvrdio da je sporni plato javan. Ude tvrdi da je njegovu izjavu snimila te videosnimku poslala hotelu i nadležnim institucijama.

Navodi i da su joj ukupno dva zaštitara, neovisno jedan o drugome, rekla da je sunčalište javno. Istodobno je primijetila da se pristup istom prostoru zabranjuje drugim posjetiteljima, među kojima je navodno bila i skupina djece.

Hotel se pozvao na koncesiju

Turistica tvrdi da joj je hotel naknadno odgovorio kako plaža Bellevue posluje na temelju važeće koncesije. Međutim, kaže da nije dobila precizan odgovor na pitanje obuhvaća li koncesija upravo sporni središnji plato i pod kojim ga uvjetima smiju koristiti ostali posjetitelji. Zbog toga je od Grada Malog Lošinja zatražila službeno pojašnjenje pripada li sunčalište koncesijskom području te smiju li ga građani i turisti koristiti bez najma ležaljki ili druge hotelske opreme.

Naglasila je da ne osporava samu koncesiju, nego želi dobiti jasan odgovor o statusu platoa i pravilima pristupa.

Norvežanka je dodala da već godinama dolazi u Hrvatsku te da je dosad uglavnom nailazila na gostoljubivost i profesionalan odnos, zbog čega ju je ovaj događaj posebno iznenadio. Index je poslao upite Hotelu Bellevue i Gradu Malom Lošinju, a njihovi odgovori još se čekaju.