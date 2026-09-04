Turisti u restoranu na Jadranu naručili samo palačinke, konobar ih potjerao

Neobičan slučaj iz jednog restorana na Krku izazvao je burnu raspravu na društvenim mrežama. Četvorica mađarskih turista navodno su zamoljena da napuste restoran nakon što su odlučili naručiti samo palačinke.

Kako je ispričala majka jednog od mladića za Daily News Hungary, četvorica prijatelja čekala su oko 10 do 15 minuta na stol u popularnom i vrlo posjećenom restoranu. Kada im je konobar prišao, svaki od njih naručio je porciju palačinki koja je stajala sedam eura. Ukupan račun bi iznosio 28 eura.

No konobar je, prema njihovoj verziji događaja, burno reagirao i pitao ih zašto tijekom večernje gužve žele naručiti samo desert. Budući da su drugi gosti čekali ispred restorana, navodno ih je zamolio da oslobode stol i odu.

Priča se ubrzo proširila društvenim mrežama i podijelila korisnike, prenosi N1.

Je li restoran imao pravo odbiti ih?

Jedni su osudili ponašanje konobara, tvrdeći da 28 eura za četiri porcije palačinki nije zanemariv iznos te da bi gosti trebali sami odlučiti što žele naručiti.

Drugi su, međutim, stali na stranu restorana. Istaknuli su da stol za četiri osobe tijekom najprometnijeg dijela večeri može donijeti znatno veću zaradu ako gosti naruče kompletan obrok, a ne samo desert.

Slične situacije, prema komentarima, događaju se i u drugim popularnim turističkim destinacijama poput Italije ili Španjolske. Neki restorani tijekom najveće gužve ne žele da veći stolovi budu zauzeti gostima koji naručuju samo piće, kavu ili desert.

No postavlja se pitanje – može li restoran u Hrvatskoj gostu odrediti minimalan iznos koji mora potrošiti?

U Hrvatskoj ne postoji opće pravilo o minimalnoj potrošnji

Kako bi se razjasnila situacija, mađarska predstavnica Hrvatske turističke zajednice kontaktirana je zbog ovog slučaja.

Mira Horváth, viša predstavnica organizacije, pojasnila je da u Hrvatskoj ne postoji opće pravilo prema kojem bi svaki gost restorana morao potrošiti određeni minimalni iznos.

Restorani, međutim, moraju jasno istaknuti cijene i uvjete prodaje te ih se pridržavati.

Iz Hrvatske turističke zajednice također su naglasili da je njihova glavna zadaća promocija i razvoj turizma, a ne rješavanje pojedinačnih pritužbi gostiju.

Ako smatraju da je restoran prekršio pravila, gosti se mogu obratiti Državnom inspektoratu. Pritužbu mogu podnijeti i izravno ugostitelju, koji je dužan odgovoriti u zakonski propisanom roku.

Iz HTZ-a su izrazili žaljenje zbog iskustva mađarskih turista i poručili kako se nadaju da je riječ o izoliranom slučaju.

Turisti sve češće raspravljaju o cijenama na Jadranu

Slučaj s Krka pojavio se u vrijeme kada se na internetu sve više raspravlja o cijenama, kvaliteti hrane i usluzi u hrvatskim turističkim destinacijama.

Pojedini turisti posljednjih su sezona kritizirali visoke cijene u gradovima poput Splita, Dubrovnika i Hvara, dok su drugi imali primjedbe na kvalitetu hrane ili uslugu.

Ipak, pojedinačna iskustva ne treba promatrati kao sliku hrvatskog ugostiteljstva u cjelini. Hrvatska posljednjih godina nastoji podizati standarde usluge, a broj restorana s Michelinovim zvjezdicama također raste.