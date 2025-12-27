Turisti u nevjerici što su doživjeli nakon ulaska u tunel Sv. Rok: "Ovo ima samo u Hrvatskoj"

Njemački turisti ostali su u šoku nakon što su prošli tunel sv. Rok. Kada su ulazili u tunel, oko njih je bio snijeg, prava zima, a kada su iz njega izašli - dočekalo ih je sunce. Kao da je sasvim drugo godišnje doba.

"To postoji samo u Hrvatskoj.

Tunel Sveti Rok – dug 5,6 kilometara.

S jedne strane: snijeg, hladnoća, zima.

S druge strane: sunce, 12 stupnjeva, more.

5 minuta vožnje autom i promijeniš godišnje doba.

U Njemačkoj? Vozite 500 kilometara i svugdje izgleda jednako sivo.

To je razlika između života u Hrvatskoj i Njemačkoj:

Ovdje imaš opcije. Danas snijeg u planinama? Sutra sunce na moru. Sve to udaljeno 30 minuta.

Ovo nije Instagram-iluzija. Ovo je stvarnost", stoji, među ostalim, u opisu videa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zuhause in Kroatien 🇭🇷 (@zuhause.in.kroatien)