Turisti u nevjerici što su doživjeli nakon ulaska u tunel Sv. Rok: "Ovo ima samo u Hrvatskoj"

Njemački turisti ostali su u šoku nakon što su prošli tunel sv. Rok. Kada su ulazili u tunel, oko njih je bio snijeg, prava zima, a kada su iz njega izašli - dočekalo ih je sunce. Kao da je sasvim drugo godišnje doba.
"To postoji samo u Hrvatskoj.
Tunel Sveti Rok – dug 5,6 kilometara.
S jedne strane: snijeg, hladnoća, zima.
S druge strane: sunce, 12 stupnjeva, more.
5 minuta vožnje autom i promijeniš godišnje doba.
U Njemačkoj? Vozite 500 kilometara i svugdje izgleda jednako sivo.
To je razlika između života u Hrvatskoj i Njemačkoj:
Ovdje imaš opcije. Danas snijeg u planinama? Sutra sunce na moru. Sve to udaljeno 30 minuta.
Ovo nije Instagram-iluzija. Ovo je stvarnost", stoji, među ostalim, u opisu videa.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Moja reakcija na članak je...
5
1
2
0
0
0
0