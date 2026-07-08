Turisti prijavili taksisticu: Zaključala ih u vozilo dok nisu platili 500 eura

Zadarska policija uhitila je 41-godišnju taksisticu koju sumnjiči za kazneno djelo iznude nakon što je, prema prijavi britanskih turista, za vožnju od Zadra do Privlake zatražila čak 500 eura.

Incident se dogodio u subotu navečer, kada je 53-godišnja državljanka Velike Britanije, zajedno s još dvoje članova obitelji, koristila taksi prijevoz do Privlake. Po dolasku na odredište vozačica im je ispostavila račun od 500 eura, iako je putnica tvrdila da je za istu relaciju dan ranije platila višestruko manji iznos.

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Nakon što su odbili platiti traženu svotu, vozačica je, prema navodima policije, zaključala vrata vozila i nastavila vožnju. Zbog straha za vlastitu sigurnost i sigurnost članova obitelji, turistkinja je na kraju bankovnom karticom putem POS uređaja podmirila traženi iznos.

Tek nakon izvršene uplate taksistica je zaustavila vozilo, pustila putnike da izađu i udaljila se s mjesta događaja.

Policija je po zaprimanju dojave pokrenula kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je 41-godišnja vozačica uhićena.

Protiv nje je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude, a nakon dovršenog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku.