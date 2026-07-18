Turisti pretukli vođu KUD Idijota i njegovu suprugu jer ih je upozorio da ne razbacuju smeće

Saša Milovanović, legendarni vođa KUD Idijota, i njegova supruga Martina sinoć su napadnuti usred Pule. Napad se dogodio nakon što je Sale upozorio grupu engleskih mladića da ne razbacuju smeće i kutije po Ulici Sergijevaca. Sale već godinama na jednom od uspona prodaje ploče i CD-ove.

- To nije prvi put. Ja sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta vidio da prolaznici razbacuju uredno složene ambalaže ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu, rekao je za Istra24.

- Sinoć sam vidio sličnu situaciju. Oko ponoći ispred lokalnog marketa, gdje ima najviše ambalaže, prošla je jedna grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po cesti. Na to sam i ja prišao i rekao ima da stanu ili da zovem policiju, kaže Sale Veruda.

- Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me, nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica potrgana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli i onda su se dvojica vratili i napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupicama. Počeli su nas mlatili, branili smo se kako smo znali i umjeli, ali onda su izašli susjedi i dali se u potjeru za napadačima. Možda se radi o Englezima koji su bili frustrirani gubitkom utakmice, rekao nam je Sale dodajući da nije išao u bolnicu.

- Ne mogu vjerovat da se tako nešto događa usred Pule. Pet šest likova za glavu većih od mene koji napadnu jednu ženu. To mi je neshvatljivo. Policija je napravila zapisnik, nadam se da će ih detektirat, zaključio je Sale.

Inače, Ulica Sergijevaca dobro je pokrivena kamerama tako da bi polcijia lako mogla identificirati napadače.

- Obavještavamo Vas kako je pulska policija zaprimila prijavu da je 17. srpnja oko 1 sati nekoliko muških osoba u Ulici Sergijevaca udaralo u kante za smeće, a pritom su i vikali tako da ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga napale, udarajući ga po tijelu rukama i nogama, nakon čega su pobjegle s mjesta događaja, no ubrzo su se vratile i ponovno počele udarati starijeg muškarca. Kako bi ga pokušala obraniti od napada, među njih je stala 42-godišnjakinja, no počinitelji su udarili i nju. Počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja, zaključila je policija.