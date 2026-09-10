Turisti ga omeli u krađi pa nožem orobio djevojci 130 eura. Pogodite koliko je dobio zatvora...

Pravomoćna je postala presuda Karlu K. (30) za kaznena djela razbojništva i pokušaj teške krađe. U ljeto 2024. godine je upao u pola bijelog dana u agenciju u centru Splita i prijeteći nožem od prestravljene djelatnice odnio novčanik firme sa 130 eura.

Kako je prijetio oružjem, to je kazneno djelo razbojništva, a pošto je 15-ak minuta ranije pokušao neopazice ući iza pulta hotela u susjedstvu i odnijeti štogod eura (ušli su neki dosadni turisti pa mu je propao plan), taj dio je prema optužnici sasvim drugo kazneno djelo – pokušaj teške krađe. I to je teža kvalifikacija jer je, da bi ušao u unutrašnjost hotela, provalio zaključanu bravu! Inače, u cijelu akciju se upustio samo dan nakon što je izašao iz zatvora zbog prethodnih nedjela, samo da bi ga policija uhitila i vratila na Bilice koji sat kasnije…

E sad, nije niti malo razbojništvo lijepo, dapače posebno je stresno za sve oštećene jer ima elemente nasilja, pokušaj teške krađe isto ima svoju ‘vrijednost’ po Kaznenom zakonu, kao uostalom i opozvana uvjetna presuda koju je Karlo imao odranije, godinu dana zatvora također za razbojništvo i koja je uključena u sada potvrđenu sankciju Županijskog suda u Splitu. A koju je potvrdio Visoki kazneni sud.

Kao da vam nešto nedostaje u ovom tekstu, pitate se koliko je dobio naš antijunak? Paaa, procijenite sami je li puno ili malo: pet godina jer je kuhinjskim nožem prijetio zaposlenici i potom je orobio, godinu dana za taj ulazak iza recepcije u pokušaju krađe te opozvana ta stara uvjetna presuda od godinu dana, sve skupa ne baš okruglih šest godina i šest mjeseci iza rešetaka!