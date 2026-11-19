Visoke novčane kazne zbog neovlaštenog ulaska u zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre Dubrovnika i dalje izazivaju burne reakcije među stranim turistima, a rasprava se posljednjih dana ponovno rasplamsala na društvenim mrežama. Povod je slučaj kazne od čak 1.505 eura, koja je, prema navodima iz rasprave, turistu stigla približno godinu i pol nakon boravka u Hrvatskoj. Dok dio komentatora dovodi u pitanje visinu kazni, način obavještavanja vozača i rokove u kojima se prekršajni nalozi dostavljaju, pojedine reakcije prerasle su u optužbe i uvrede na račun Hrvatske i njezinih stanovnika.

U raspravu se uključio i Dubrovčanin rođen i odrastao u gradu te osoba koja u turizmu radi više od 20 godina. Njegova podulja objava na engleskom jeziku, objavljena u javnoj Facebook grupi Croatia Travel Tips – Zagreb / Split / Dubrovnik / Zadar / Trogir / Rovinj, donosi drukčiji pogled na problem. Iako priznaje da su kazne iznimno visoke i da postoji prostor za raspravu o njihovoj opravdanosti, smatra da nezadovoljstvo pojedinim prometnim pravilima nikome ne daje pravo vrijeđati cijelu državu i njezine građane.

"Razumijem frustraciju, ali postoji velika razlika između kritike kazne i vrijeđanja cijele države"

Na početku svoje objave Dubrovčanin ističe da razumije koliko neugodno mora biti primiti kaznu od 1.505 eura, osobito toliko vremena nakon završetka odmora. Naglašava da suosjeća sa svakim tko se našao u takvoj situaciji te otvoreno priznaje kako smatra da su kazne vrlo visoke i da se o njihovoj razmjernosti može legitimno raspravljati. Međutim, zasmetao mu je način na koji su pojedini komentatori reagirali na slučaj.

"Postoji velika razlika između frustracije zbog kazne i vrijeđanja cijele države i njezinih stanovnika", poručio je Dubrovčanin, osvrćući se na komentare u kojima se Hrvate naziva kriminalcima, optužuje ih se da namjerno kažnjavaju turiste i najavljuje kako Hrvatska više nikada neće dobiti njihov novac.

Smatra da takve reakcije nisu ni pravedne ni razumne, bez obzira na to koliko je pojedinac nezadovoljan kaznom. Posebno ga smeta što se iz jednog neugodnog iskustva izvode generalizirani zaključci o zemlji u kojoj je turist proveo odmor. Pritom ne osporava pravo stranih gostiju da postavljaju pitanja o pravilima, njihovoj provedbi i visini sankcija, nego smatra da bi se rasprava trebala voditi argumentirano, bez vrijeđanja domaćeg stanovništva.

"Znakovi nisu samo na hrvatskom. Treba li netko zaustavljati svakog vozača?"

U nastavku objave Dubrovčanin se osvrnuo na tvrdnje pojedinih turista da prometna ograničenja nisu dovoljno jasno označena. Kao primjere europskih gradova s ograničenim prometnim zonama naveo je Firencu, Rim, Bolognu i Ljubljanu, ističući kako Dubrovnik nije jedini grad koji nastoji ograničiti promet u blizini povijesne jezgre.

Posebno je odbacio tvrdnju da su upozorenja o ograničenju prometa postavljena isključivo na hrvatskom jeziku. Prema njegovim riječima, na prilazima zoni nalaze se veliki prometni znakovi s informacijama na engleskom jeziku, elektronički zasloni i semafori, a u blizini postoji i javna garaža.

"Ponekad se pitam što ljudi još očekuju. Treba li netko osobno zaustaviti svako vozilo koje se približava i svakom vozaču objasniti prometna pravila?", upitao se, dajući do znanja da smatra kako su vozači dužni obratiti pozornost na prometnu signalizaciju, bez obzira na to dolaze li iz Hrvatske ili inozemstva.

Njegove tvrdnje o postojanju višejezičnih upozorenja potvrđuju i službene informacije Grada Dubrovnika. Zona je uvedena 2. lipnja 2025. godine, a na prilazima su postavljeni prometni znakovi, elektronički zasloni i semafori koji vozače upozoravaju na poseban režim prometovanja.

"Potrošili ste tisuće eura u Hrvatskoj? To vas ne oslobađa poštivanja zakona"

Jedan od najzanimljivijih dijelova objave odnosi se na čest argument nezadovoljnih turista koji naglašavaju koliko su novca potrošili tijekom boravka u Hrvatskoj. Dubrovčanin smatra da taj podatak nema nikakve veze s obvezom poštivanja lokalnih prometnih propisa, pa čak ni kada je riječ o gostima koji su za svoj odmor izdvojili nekoliko tisuća eura.

"Stalno naglašavanje koliko ste tisuća eura potrošili u Hrvatskoj zapravo ne jača vaš argument. Cijenimo svakog posjetitelja, ali činjenica da negdje trošite novac ne oslobađa vas poštivanja lokalnih propisa", poručio je u objavi.

Naglasio je kako više od dva desetljeća radi u turizmu te da je uvijek smatrao kako posjetitelji zaslužuju poštovanje, gostoljubivost i pravedan tretman. Ipak, smatra da takav odnos mora biti obostran. Turisti imaju pravo očekivati korektno postupanje domaćina, ali istodobno trebaju poštovati pravila zemlje u koju dolaze i ljude koji u njoj žive.

Kazne za fizičke osobe 260 eura, a kod unajmljenih automobila iznosi mogu biti znatno veći

Rasprava dolazi u trenutku kada su dubrovačke prometne kazne već izazvale pozornost izvan Hrvatske, osobito među turistima koji su koristili unajmljene automobile. Prema službenim uputama Grada Dubrovnika, za određene prekršaje ulaska i prometovanja u zoni predviđene su kazne od 260 eura za fizičke osobe i 1.320 eura za pravne osobe, dok se za odgovorne osobe u pravnim osobama mogu primjenjivati dodatne sankcije.

Problem je složeniji kod rent-a-car vozila, jer prekršajni nalog može biti upućen vlasniku automobila, odnosno tvrtki koja vozilo iznajmljuje. Europski potrošački centar u Njemačkoj upozorio je da ukupni iznosi koje takve tvrtke potražuju od svojih korisnika mogu premašiti 1.600 eura, ovisno o okolnostima i dodatnim naknadama. Centar također ističe da obavijesti mogu stizati mjesecima nakon počinjenog prekršaja, zbog čega se pojavljuju dodatne poteškoće pri osporavanju naplate.

U konkretnom slučaju koji je izazvao raspravu na Facebooku nije neovisno potvrđeno kako je obračunat iznos od 1.505 eura, je li riječ o unajmljenom vozilu niti kada je točno kazna izdana i dostavljena. Upravo su takvi podaci ključni da bi se moglo procijeniti je li iznos pravilno obračunat i kakve mogućnosti osporavanja postoje.

Dubrovnik je u međuvremenu završio ovogodišnju sezonsku primjenu posebnog prometnog režima. Prema službenoj objavi Grada, od 1. studenoga 2026. ponovno je dopušten slobodan prolazak kroz zonu, a tijekom razdoblja od travnja do rujna zabilježeno je približno 191 tisuću ulazaka vozila manje nego u istom razdoblju prethodne godine. To, međutim, ne znači da su prestali postupci vezani uz ranije evidentirane prekršaje.

"Možete dovoditi u pitanje kaznu, ali nemojte zbog jednog iskustva napadati cijeli narod"

Dubrovčanin je svoju objavu završio pozivom na razumniju raspravu i preuzimanje osobne odgovornosti. Pritom nije pokušao opravdati baš svaki aspekt dubrovačkog sustava kažnjavanja. Naprotiv, izričito je poručio da su pitanja o visini kazne i vremenu potrebnom za njezinu dostavu potpuno legitimna te da bi ih i sam postavljao kada bi se našao u sličnoj situaciji.

"Slobodno propitujte iznos kazne. Pitajte zašto je trebalo toliko dugo da stigne. To su potpuno opravdana pitanja i vjerojatno bih ih i sam postavljao na vašem mjestu. Ali nemojte jedno neugodno iskustvo pretvoriti u napad na cijelu državu i njezine stanovnike", napisao je.

Na kraju je ponudio i rečenicu za koju smatra da bi trebala biti temelj razumnijeg pristupa ovakvim situacijama:

"Pogriješio sam, posljedice su bile skupe i volio bih da sustav bude pravedniji."

Prema njegovu mišljenju, takav bi stav izazvao mnogo više razumijevanja od uvreda upućenih ljudima i zemlji koju je netko sam odabrao posjetiti.

Ova rasprava pokazuje da pitanje dubrovačkih prometnih kazni ima dvije važne dimenzije. Jedna se odnosi na razmjernost sankcija, transparentnost postupka i zaštitu prava vozača, osobito stranih gostiju koji kazne dobivaju s velikim vremenskim odmakom. Druga otvara pitanje međusobnog poštovanja i granica kritike na društvenim mrežama, gdje se nezadovoljstvo pojedinim pravilima ponekad pretvara u generalizirane optužbe na račun cijele zemlje.