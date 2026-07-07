Turist jet skijem prošao ispod Jadrolinijina katamarana pa se hvalio snimkom: "Ponašaš se kao potpuni idiot"

Opasna snimka iz Zadra izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Turist koji na Facebooku ima nešto više od 30 tisuća pratitelja objavio je video u kojem se jet skijem provlači ispod katamarana Jadrolinije, i to dok sve snima tijekom vožnje.

Manevar koji je izveo mnogi su ocijenili izrazito neodgovornim i opasnim, osobito u jeku turističke sezone kada je promet na moru pojačan. Na snimci se vidi kako turist na jet skiju prolazi kroz uski prostor ispod katamarana, a cijeli je prizor objavio na društvenim mrežama. Prema reakcijama ispod objave, snimka nije naišla na odobravanje ni kod domaćih ni kod dijela stranih korisnika. Naprotiv, mnogi su ga oštro prozvali zbog poteza koji je mogao završiti kobno, posebno ako bi ga netko pokušao ponoviti.

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"Snimka je proslijeđena Lučkoj kapetaniji i policiji"

U komentarima se ubrzo pojavila prava lavina kritika. Jedan korisnik napisao je da je snimka već proslijeđena nadležnima. "Snimka je proslijeđena Lučkoj kapetaniji i policiji. Nema na čemu", stoji u jednom komentaru. Drugi su bili znatno izravniji. "Glup si", napisao je jedan komentator. "Nije baš pametno to raditi u Zadru", poručio mu je drugi.

"Radi glupe stvari i snosit ćeš glupe posljedice", glasio je još jedan komentar.

Posebno se istaknuo komentar u kojem se upozorava da ovakvi potezi nisu bezazleni.

"Nažalost, prije otprilike 15 dana četiri osobe izgubile su život u sudaru upravo s tim katamaranom. Zbog toga je ovo što radiš krajnje neprimjereno. Poštujem tvoju misiju, ali moraš zadržati određenu razinu pristojnosti i dostojanstva. Najgore od svega je to što bi mlađa osoba mogla vidjeti tvoj video, pokušati napraviti isto i izgubiti život", napisao je jedan korisnik.

Bilo je i komentara u kojima se otvoreno kritizira ponašanje dijela stranih turista. "Nama Hrvatima je dosta stranaca koji dolaze u našu zemlju i krše zakon misleći da se mogu izvući tako da plate kaznu i nastave se smijati", napisao je jedan komentator.

"Zašto dolaziš u drugu zemlju i ponašaš se kao potpuni idiot?", stoji u jednom od komentara. "More nije zabavni park za glupe turiste!", poručila je jedna korisnica.

Javnost zgrožena neodgovornom vožnjom

Neki su ga pozvali da više ne ponavlja takve poteze.

"Budi cool i nemoj to više raditi. Ne riskiraj svjetsku turneju", napisao je jedan korisnik. "Svaka osoba ima pravo biti glupa, ali neki ljudi zlorabe tu privilegiju", dodala je druga komentatorica.

"Idioti, ovo uopće nije smiješno", stoji u još jednom komentaru.

Za sada nije poznato jesu li policija ili Lučka kapetanija službeno zaprimile prijavu i hoće li protiv turista biti pokrenut postupak. No jedno je sigurno: snimka je izazvala veliko ogorčenje i ponovno otvorila pitanje sigurnosti na moru te ponašanja pojedinaca koji opasne manevre pretvaraju u sadržaj za društvene mreže.