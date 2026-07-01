Tulum stiže na Žnjan: Palma Beach Club ovog ljeta postaje nova adresa svjetskog beach club lifestylea

Neke subote jednostavno zvuče drugačije.

Ne zbog glasnije glazbe.

Nego zbog osjećaja da ste, barem na jedno poslijepodne, negdje drugdje.

Ovog ljeta taj osjećaj stiže na Žnjan.

Palma Beach Club predstavlja Artistika Saturdays – međunarodni beach club koncept nastao u Tulumu, koji tijekom ljeta na Žnjan donosi deset ekskluzivnih subotnjih glazbenih iskustava inspiriranih najpoznatijim svjetskim destinacijama poput Ibize, Maroka i Meksika.

Ove subote od 14 do 19 sati nastupaju sami osnivača Artistike – Sam Sparacio i AnVetta, međunarodno priznati DJ-a koji nastupaju diljem Europe, Azije i Amerike.

Njima se pridružuje i Alison Degbe, vokalistica iznimnog glasa čiji će live nastup cijelom popodnevu dati novu dimenziju. Njen moćan, soulom obojen glas prirodno prati Artistikin prepoznatljiv organski zvuk.

Ljetne subote u Palma Beach Club-u nisu zamišljene kao koncert ili klasičan beach party. To su duga ljetna poslijepodneva uz more, glazbu, koktele i hranu za dijeljenje, inspirirana načinom života najpoznatijih svjetskih beach club destinacija.

I zato, ovog ljeta, Palma Beach Club ne dovodi samo međunarodne izvođače.

Donosi novi ritam subote.

Artistika Saturdays održavaju se tijekom cijelog ljeta, a ulaz na sva događanja je slobodan. Stolove i ležaljke moguće je rezervirati putem web stranice www.palmabeachclub.com.

Subota ima novi ritam.

Palma beach Club Žnjan & Artistika Saturdays.

Adriatic Summer Forever.