Tuga u vatrogasnoj i ronilačkoj zajednici: Preminuo Darko Čop, čovjek koji je život posvetio svom pozivu

Tužna vijest pogodila je vatrogasnu i ronilačku zajednicu. Preminuo je Darko Čop, dugogodišnji član i prijatelj brojnih vatrogasaca i ronilaca, koji je kroz svoj rad i tvrtku Ronex ostavio dubok trag među kolegama. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na Facebook stranici Vatrogasci 193, uz emotivnu oproštajnu poruku u kojoj su istaknuti njegova predanost poslu, veliko iskustvo i prijateljstva koja je godinama gradio.

"Dragi prijatelji i kolege vatrogasci, s velikom tugom javljamo da nas je naš dragi Darko Čop noćas napustio", stoji na početku objave.

Vatrogastvo i ronjenje bili su njegov život

Kako se navodi u oproštajnoj poruci, vatrogastvo i ronjenje bili su neizostavan dio Čopova života. Kroz Ronex je godinama bio snažno povezan s vatrogasnom i ronilačkom zajednicom, a svoj je posao obavljao s velikim znanjem, iskustvom i ljubavlju. "Za njega to nikada nije bio samo posao, već dio života kojem je bio iskreno posvećen", istaknuto je u objavi. Tijekom dugogodišnjeg rada upoznao je brojne vatrogasce i ronioce, s kojima je izgradio čvrsta prijateljstva i postao dio velike zajednice povezane zajedničkim pozivom.

"Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu"

U oproštajnoj poruci upućena je i zahvala svima koji su tijekom godina bili dio njegova života. "Od srca vam svima hvala na prijateljstvu, povjerenju, lijepim riječima i svim zajedničkim trenucima. Hvala vam što ste bili dio njegova života", poručeno je. Objava završava emotivnim riječima koje svjedoče o tome koliko je Čop značio ljudima s kojima je surađivao i prijateljevao.

"Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, ali uspomena na njega, njegovu dobrotu i predanost zauvijek će ostati s nama. Počivaj u miru, Darko."