TUGA U SUSJEDSTVU Preminula mlada sportašica, imala je samo 17 godina

Talijanski sport zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Anne Mellano, jedne od najperspektivnijih mladih košarkašica u zemlji, koja je preminula u dobi od samo 17 godina.

Mlada košarkašica, koja je stasala u klubu Basket Venaria i nastupala za mlađe reprezentativne selekcije Italije, izgubila je bitku s teškom, neizlječivom bolešću zbog koje je ranije morala prekinuti svoju sportsku karijeru.

Tužnu vijest potvrdio je Talijanski košarkaški savez (FIP), koji se emotivnom porukom oprostio od talentirane sportašice: "Anna Mellano preminula je u 17. godini života. Odnijela ju je okrutna bolest protiv koje se borila jednakom odlučnošću kakvu je uvijek pokazivala na košarkaškom terenu", objavio je Savez.

Predsjednik Talijanskog košarkaškog saveza Giovanni Petrucci osobno je izrazio sućut Anninim roditeljima, Danilu i Marti, kao i njezinu matičnom klubu Basket Venaria.

"Anni, koja ostavlja nenadoknadivu prazninu u srcima svojih suigračica, trenera i navijača, upućujemo topao zagrljaj cijele talijanske košarkaške zajednice", poručio je Petrucci.

Prerani odlazak mlade reprezentativke duboko je pogodio talijansku košarkašku zajednicu, koja se oprašta od djevojke pred kojom je bila velika sportska budućnost, piše Gol.hr.