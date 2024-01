TUGA U SPORTU Preminuo legendarni nogometaš Franz Beckenbauer

Preminuo legendarni njemački nogometaš Franz Beckenbauer. Imao je 78 godina. Podsjetimo, zdravstveno stanje legendarnog njemačkog nogometaša se nedavno jako pogoršalo, potvrdio je tada njegov sin Walter u dokumentarcu pod nazivom Beckenbauer.

"Ne osjeća se dobro. Ako bih vam rekao da je dobro, lagao bih, a ja ne volim lagati. Zdravlje mu je jako nestabilno. Svaki šok bi po njegovo tijelo mogao biti fatalan. Ne može samostalno donositi odluke i pamćenje mu je oštećeno", rekao je, piše Index.

Puno se pisalo o njegovim problemima sa zdravljem

Posljednjih mjeseci pojavilo se više nagađanja o Beckenbauerovu zdravstvenom stanju, koji je 11. rujna trebao napuniti 78 godina, prenosi njemačka novinska agencija dpa. Svjetski prvak kao igrač (1974.) i trener (1990.) uglavnom se povukao iz javnosti. Beckenbauer iz zdravstvenih razloga nije sudjelovao na nedavnom susretu bivših članova reprezentacije iz 1990. godine, koji se održao 9. srpnja u Grassau am Chiemseeu.

Zbog zdravstvenih razloga, Beckenbauer je početkom prošle godine odlučio ne otputovati u Brazil na pogreb svog prijatelja Pelea. "Volio bih to učiniti, ali, nažalost, moje zdravlje ne dopušta tako dug let. U srcu ću ispratiti svog prijatelja na njegovo posljednje putovanje", rekao je bivši nogometaš carskog nadimka Kaiser tada u intervjuu za Bild am Sonntag.