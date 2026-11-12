Tuga u Splitu: Svijeće i bijela ruža za preminulog dječaka (3), građani neutješni

Tišina i nevjerica zavladale su središtem Splita nakon strašne tragedije koja je potresla grad. Trogodišnji dječak preminuo je nakon što je jutros pao s trećeg kata stambene zgrade. Na mjestu nesreće ostali su tek upaljeni lampioni i jedna bijela ruža, kao tihi znak tuge za izgubljenim dječjim životom.

Vijest o tragediji brzo se proširila gradom, a susjedi i prolaznici nisu skrivali šok i nevjericu. "Ma ne mogu ništa reći. To je strašno", kazala je jedna Splićanka za RTL.

"Prestrašno. Ovo je velika tragedija, što se dogodilo, da dijete od tri godine tako padne s trećeg kata. Užas. Užas. Čula sam da je dijete pronašao radnik Čistoće, koji je zapomagao i nije mogao doći sebi. Tragedija, tuga, samo takva. Za cijeli grad", ispričala je Darinka.

Ni ostali građani nisu imali riječi kojima bi opisali šok zbog tragedije. "Prvi put čujem za to i ne znam što bih rekao", kazao je Toni.

"U odnosu na obitelj djeteta nisu poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite od strane Područnog ureda Split. Dijete je bilo korisnik prava na inkluzivni dodatak", potvrdila je Milena Drlje iz splitskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Okolnosti ove tragedije još se utvrđuju. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a obdukcija bi trebala pomoći u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do smrti dječaka.