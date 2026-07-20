Tuga u Podstrani: Iznenada preminuo Ivica Mikuličić Mosto

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana oprostilo se od svog člana i suosnivača Ivice Mikuličića, poznatog pod nadimkom Mosto, koji je iznenada preminuo.

"Bio je jedan od stupova našeg društva"

Tužnu vijest objavili su iz DVD-a Podstrana, istaknuvši kako je Mikuličić utkao sebe u same temelje društva.

"Njegova hrabrost, nesebičnost i vedar duh pratit će nas na svakoj intervenciji, u svakom razgovoru i u svakom kutku našeg vatrogasnog doma", poručili su. Od svog kolege i prijatelja oprostili su se emotivnim riječima, zahvalivši mu na svakom savjetu, zajedničkom trenutku i ljubavi koju je pružao vatrogasnom društvu.

"Tvoj vatrogasni put ovdje je završen, ali tvoj plamen i tvoja dobrota nastavljaju živjeti kroz sve nas", naveli su iz DVD-a Podstrana. Obitelji Mikuličić, rodbini i prijateljima izrazili su najdublju sućut u ime svih operativaca, veterana i vatrogasne mladeži.

Posljednji ispraćaj u utorak

Posljednji ispraćaj Ivice Mikuličića Moste održat će se u utorak, 21. srpnja 2026. godine, u 19 sati na groblju Ban u Podstrani. "Dragi naš brate, počivaj u miru Božjem i neka ti je laka hrvatska gruda. Vječna ti slava", poručili su njegovi kolege.