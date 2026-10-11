Tuga u obitelji poznate hrvatske voditeljice

Tužna vijest stiže iz Zadra. Preminula je Violeta Pinčić, majka poznate hrvatske televizijske voditeljice i glumice Doris Pinčić Guberović. Od nje se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostila Župa sv. Ante Padovanskog na zadarskom Smiljevcu.

Violeta Pinčić bila je redovita sudionica misnih slavlja, a u župi su je poznavali kao dragu župljanku koja je s radošću dolazila na svetu misu. "Našoj dragoj župljanki Violeti, koja je s radošću dolazila na sv. Misu, neka Gospodin otvori vrata Vječne Gozbe u Božjem Kraljevstvu! Dragoj obitelji najiskrenija sućut i čvrsta nada u Vječnost života!", poručili su iz zadarske župe.

Doris Pinčić jedno je od najpoznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj

Doris Pinčić Guberović, rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, jedna je od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica i glumica. Široj javnosti postala je poznata 2011. godine zahvaljujući glavnoj ulozi u popularnoj televizijskoj seriji "Larin izbor", u kojoj je utjelovila Laru Božić. Serija joj je donijela veliku popularnost i otvorila vrata brojnim televizijskim angažmanima.

Nakon glumačkih uspjeha ostvarila je zapaženu voditeljsku karijeru. Publika je pamti iz emisija "Tri, dva, jedan – kuhaj!", "Zvjezdice" i "Na kavi kod Doris", a od 2020. godine dio je Hrvatske radiotelevizije, gdje vodi popularnu jutarnju emisiju "Dobro jutro, Hrvatska".

Poznata Zadranka majka je troje djece, a od 2022. godine u braku je s Davorom Guberovićem.