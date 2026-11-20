Svjetski poznati glazbenik Bruno Mars prolazi kroz teško životno razdoblje. Njegov otac Peter Hernandez preminuo je u 74. godini života, a pjevač je tužnu vijest podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Uz niz obiteljskih fotografija, među kojima se nalazi i crno-bijela fotografija na kojoj grli oca u bolničkom krevetu, Mars je objavio emotivnu oproštajnu poruku.

„Bio je najbolji tata na svijetu”

Pjevač je otkrio da je oca posljednji put zagrlio prošlog tjedna.

„Prošlog tjedna posljednji sam put zagrlio svog oca”, napisao je Mars, a zatim se prisjetio koliko je njegov otac utjecao na njegov život.

Istaknuo je da je Peter bio čovjek koji ga je naučio gotovo svemu što zna, osobito kada je riječ o glazbi.

Mars je podsjetio i na očevu posvećenost obitelji, naglasivši da je odgojio njegove četiri sestre, brata i njega.

„Za mene je bio najbolji tata na svijetu i nedostajat će mi svakog dana, sve dok se ponovno ne sretnemo”, poručio je glazbenik.

„Poljubi mamu tamo gore”

Posebno emotivan bio je završetak njegove objave.

„Volim te, tata. Poljubi mamu tamo gore za mene”, napisao je Bruno Mars.

Tim se riječima prisjetio i majke Bernadette San Pedro Bayot, koja je preminula 2013. godine, u 55. godini života, od posljedica aneurizme mozga.

Otac ga je uveo u svijet glazbe

Peter Hernandez i sam je bio glazbenik. Rođen je u Brooklynu, a poslije se preselio na Havaje, gdje je osnovao glazbeni sastav The Love Notes.

Bruno Mars, čije je pravo ime Peter Gene Hernandez, odrastao je okružen glazbom. Već je kao dječak nastupao pred publikom, a otac ga je poticao da izvodi pjesme i imitira Elvisa Presleyja.

Upravo su ti rani nastupi i obiteljsko glazbeno okruženje imali važnu ulogu u oblikovanju njegove kasnije svjetske karijere.

Nakon objave tužne vijesti, brojni obožavatelji i kolege uputili su pjevaču poruke sućuti i podrške.