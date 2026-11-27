Bivši nogometaš Slaven Belupa i nekadašnji kapetan reprezentacije Liberije Allen Njie preminuo je u dobi od samo 27 godina u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema pisanju afričkih i švicarskih medija, Njieju je pozlilo tijekom druženja s prijateljima. Izašao je na svjež zrak, a potom ga je pronašao jedan od prijatelja. Prevezen je u bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Od njega se oprostio bivši klub

Tužnu vijest potvrdio je i švicarski FC Aarau, koji se od svojeg nekadašnjeg igrača oprostio emotivnom objavom na Instagramu.

„S velikom tugom primili smo vijest o smrti našeg bivšeg igrača Allena Njieja. Izražavamo iskrenu sućut i duboko suosjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su mu bili bliski.

U ovim teškim trenucima naše su misli s njima. Počivaj u miru, Allen”, poručili su iz kluba.

Igrao i u hrvatskom prvenstvu

Liberijski veznjak u veljači 2021. godine stigao je u Slaven Belupo na posudbu iz švicarskog Grasshoppera. U hrvatskom prvenstvu upisao je jedan nastup, protiv Osijeka u travnju iste godine, u susretu koji je završio rezultatom 2:2.

Nakon odlaska iz Koprivnice karijeru je nastavio u švicarskom Aarauu, za koji je odigrao 66 utakmica, dok mu je posljednji klub bio Vaduz iz Lihtenštajna.

Za seniorsku reprezentaciju Liberije debitirao je 2018. godine, a tijekom reprezentativne karijere nosio je i kapetansku vrpcu.