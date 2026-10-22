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Tuga u klapskom svijetu: Preminuo prvi tenor Klape Zagora, kolege se oprostili dirljivim riječima

„Otišao si prebrzo, ali uspomene na tebe ostaju zauvijek s nama”, poručili su članovi Klape Zagora u emotivnom oproštaju od svojeg prvog tenora
zdravko grcic

Tužna vijest pogodila je članove i prijatelje Klape Zagora. Preminuo je Zdravko Grčić, prvi tenor ove klape. Od njega su se njegovi kolege oprostili emotivnom objavom na društvenim mrežama, zahvalivši mu na zajedničkim trenucima, prijateljstvu i podršci.

klapa zagora

„Dragi naš Zdravko, teško je prihvatiti da te nema. Hvala ti na svakom osmjehu, razgovoru i podršci. Bila nam je čast dijeliti život s tobom. Otišao si prebrzo, ali uspomene na tebe ostaju zauvijek s nama.

Tvoja Klapa Zagora.”

Tim riječima članovi klape oprostili su se od svojeg prvog tenora, ostavljajući iza sebe poruku ispunjenu tugom, zahvalnošću i uspomenama na zajedničke godine.

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