Tuga u klapskom svijetu: Preminuo prvi tenor Klape Zagora, kolege se oprostili dirljivim riječima

Tužna vijest pogodila je članove i prijatelje Klape Zagora. Preminuo je Zdravko Grčić, prvi tenor ove klape. Od njega su se njegovi kolege oprostili emotivnom objavom na društvenim mrežama, zahvalivši mu na zajedničkim trenucima, prijateljstvu i podršci.

„Dragi naš Zdravko, teško je prihvatiti da te nema. Hvala ti na svakom osmjehu, razgovoru i podršci. Bila nam je čast dijeliti život s tobom. Otišao si prebrzo, ali uspomene na tebe ostaju zauvijek s nama.

Tvoja Klapa Zagora.”

Tim riječima članovi klape oprostili su se od svojeg prvog tenora, ostavljajući iza sebe poruku ispunjenu tugom, zahvalnošću i uspomenama na zajedničke godine.