Tuga u hrvatskom sportu: U 32. godini preminuo bivši reprezentativac kojeg javnost pamti i iz Superstara

Hrvatsku atletsku zajednicu rastužila je vijest o smrti Kristiana Josipa Periša, nekadašnjeg hrvatskog atletskog reprezentativca i člana Atletskog kluba Agram. Periš je preminuo u 32. godini života, a od njega se klub oprostio objavom na svojim službenim stranicama.

Osim po sportskim uspjesima, dio javnosti pamtit će ga i po nastupu u RTL-ovu glazbenom showu „Superstar”, u kojem se predstavio prije tri godine. Njegova audicija privukla je pozornost gledatelja, a posebno se pamti razgovor koji je vodio s članovima žirija.

Od atletskih borilišta do televizijskih ekrana

Kristian Josip Periš rođen je 1. svibnja 1994. godine, a tijekom sportske karijere posvetio se bacačkim disciplinama, ponajprije bacanju kugle i diska.

Atletskom klubu Agram pridružio se 2013. godine te je, uz određene prekide, njegove boje branio sve do 2021. godine. Ostvario je niz zapaženih rezultata, među kojima se ističu dva naslova juniorskog viceprvaka Hrvatske u bacačkim disciplinama te tri brončane medalje na seniorskim natjecanjima u bacanju kugle.

Nastupao je i za hrvatsku atletsku reprezentaciju, a nakon sportske karijere profesionalno se usmjerio prema kineziologiji. Bio je magistar kineziologije, a radio je kao trener i maser.

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U Superstaru zapjevao Thompsona, žiri imao primjedbe

Široj javnosti predstavio se nastupom u RTL-ovu showu „Superstar”, gdje je na audiciji izveo pjesmu Marka Perkovića Thompsona „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”.

Njegov glas privukao je pozornost žirija, no članovi su primijetili i određene probleme u izvedbi.

„Jesi piva kad u klapi? Imaš tipičan klapski glas, ali imaš velike probleme s intonacijom”, komentirao je tada Tonči Huljić.

Producent Filip Miletić našalio se kako se nije radilo o intonaciji, nego o „detonaciji”, ali mu je istodobno poručio da bi uz dodatni rad mogao postati odličan klapski tenor.

Sličnog je mišljenja bila i Nika Turković, koja je pohvalila njegov glas, ali upozorila da bi trebao poraditi na intonaciji.

Njegov razgovor sa Severinom izazvao brojne reakcije

Tijekom audicije Periš je otkrio i neke zanimljivosti iz privatnog života, među ostalim da piše modernu verziju Biblije posvećenu vjeri.

Razgovor je potom skrenuo na društvene teme kada ga je Severina upitala što misli o muškarcima koji kleče i mole na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, zagovarajući tradicionalne uloge muškaraca i žena.

„Muškarac je glava, a žena je vrat… Slažem se da muškarac bude glava. Biblija, jel, prvo je nastao muškarac, onda je Bog skužio da nešto fali pa je napravio ženu”, odgovorio je tada Periš.

Njegove riječi izazvale su reakciju ženskog dijela žirija. Severina mu je poručila da ga je namjeravala pustiti u sljedeći krug, ali da je nakon njegova odgovora promijenila mišljenje. Nika Turković dodala je kako ih je njegov komentar pomalo uvrijedio.

Njih dvije potom su zagrljene napustile studio, a Severina je u šali dobacila: „Ostali ste bez vratova.”

Periš je njihovu reakciju prihvatio uz osmijeh i naklon, no natjecanje za njega nije nastavljeno.

Atletski klub Agram oprostio se od bivšeg člana

Iako ga je dio gledatelja upoznao zahvaljujući televizijskom nastupu, Periš je iza sebe imao godine rada, treninga i natjecanja u hrvatskoj atletici.

Njegovi rezultati u bacačkim disciplinama, nastupi za reprezentaciju i dugogodišnja povezanost s Atletskim klubom Agram ostaju dio njegove sportske biografije.

Vijest o njegovoj preranoj smrti objavio je upravo klub čiji je član bio niz godina, oprostivši se od nekadašnjeg atletičara koji je preminuo u 32. godini života.