Tuga u hrvatskom sportu: Preminuo dugogodišnji reprezentativac Želimir Gavez

Hrvatsku ragbijašku zajednicu pogodila je tužna vijest o smrti Želimira Gaveza, istaknutog hrvatskog ragbijaša, dugogodišnjeg reprezentativca, suca i jednog od simbola Ragbi kluba Zagreb.

Od Gaveza se emotivnom objavom oprostio i Ragbi klub Nada Split, istaknuvši njegov nemjerljiv doprinos razvoju hrvatskog ragbija.

"S velikom tugom primili smo vijest o odlasku Želimira Gaveza, istaknutog hrvatskog ragbijaša, dugogodišnjeg reprezentativca, suca i legende Ragbi kluba Zagreb. Hrvatski ragbi izgubio je čovjeka koji je svojim radom, karakterom i predanošću ostavio neizbrisiv trag na terenu i izvan njega te bio uzor mnogim generacijama ragbijaša", poručili su iz Nade.

Splitski klub uputio je izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima te svim članovima i navijačima Ragbi kluba Zagreb.

"U ime Ragbi kluba Nada izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima te svim članovima i navijačima Ragbi kluba Zagreb. Počivaj u miru, dragi Želimire", stoji u objavi.

Želimir Gavez ostat će upamćen kao jedan od ljudi koji su obilježili hrvatski ragbi, kako svojim igrama u dresu reprezentacije i kluba, tako i kasnijim doprinosom u ulozi suca i sportskog djelatnika.