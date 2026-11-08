Tuga u hrvatskom nogometu: Preminuo 22-godišnji nogometaš, dan ranije igrao utakmicu za svoj klub

Hrvatski nogomet zavijen je u crno nakon vijesti o smrti 22-godišnjeg Ariana Kovačevića, igrača HNK Radničkog iz Mece u Baranji. Tužnu vijest potvrdio je njegov klub, koji se od mladog nogometaša oprostio dirljivom porukom.

Posebno potresno zvuči podatak da je Arian, kojeg su suigrači i prijatelji od milja zvali Ari, samo dan ranije bio na nogometnom terenu.

U subotu je nastupio u baranjskom derbiju protiv NK Belja, u kojem je Radnički slavio rezultatom 4:0. Odigrao je prvo poluvrijeme, a već sljedećeg dana klub je objavio vijest o njegovoj smrti.

„Naša svlačionica ostala je bez jednog svog mjesta”

Iz HNK Radničkog Mece poručili su kako su vijest primili s neizmjernom tugom i nevjericom.

U oproštajnoj objavi istaknuli su da Arian nije bio samo nogometaš, nego i omiljeni suigrač, prijatelj te važan dio klupske obitelji.

Pamte ga kao borbenog igrača koji se nikada nije predavao i koji je uvijek davao sve od sebe za momčad. Jednako snažan trag ostavio je i izvan terena, među ljudima s kojima je dijelio svakodnevicu.

„Jednom dio Radničkog, zauvijek dio naše obitelji”, poručili su iz kluba.

Klub uputio sućut obitelji

Od mladog nogometaša oprostili su se igrači, treneri, uprava i članovi Radničkog, uputivši iskrenu sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima.

U klubu ističu kako će Ariana pamtiti po njegovoj dobroti, predanosti i zajedničkim trenucima koji će ostati dio klupske povijesti.

Okolnosti tragičnog događaja u kojem je mladi nogometaš izgubio život zasad nisu objavljene.

Arian Kovačević imao je samo 22 godine.