Tužne vijesti pogodile su NK Šokadiju iz Duboševice. Klub se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio od svog igrača Luke, kojeg su suigrači opisali kao prijatelja, uvijek nasmijanog mladića i srce svlačionice. Njihove riječi svjedoče o velikoj tuzi zbog gubitka člana nogometne obitelji.

„Zbogom, naš Luka”, poručili su iz NK Šokadije u objavi koja je ispunjena tugom i uspomenama na prerano preminulog suigrača.

„Postoje trenuci kada nogomet postane potpuno nevažan”

Iz kluba su istaknuli kako postoje trenuci u kojima utakmice, rezultati i pobjede gube svaku važnost.

„Naš Luka, naš suigrač, prijatelj i srce svlačionice. Uvijek nasmijan, spreman na šalu i dobro raspoloženje. Svojom vedrinom i osmijehom činio si našu svlačionicu posebnim mjestom”, napisali su.

Posebno su se prisjetili jedne uspomene koja ih je godinama nasmijavala.

Crveni dres koji će zauvijek ostati uspomena

Kada je Luka tek stigao u klub, šalio se da mu je crveni dres poput haljine.

„Koliko smo se samo puta zajedno tome smijali. S vremenom si izrastao u njega, a zajedno s tobom rasle su i sve naše uspomene”, prisjetili su se njegovi suigrači.

Poručili su kako će taj dres zauvijek ostati povezan s Lukom, baš kao što će i on ostati neizbrisiv dio klupske povijesti.

„Taj crveni dres sada zauvijek ostaje s tobom, baš kao što ćeš ti zauvijek ostati dio nas i naše Šokadije.”

„Pred nama je trebalo biti još puno zajedničkih utakmica”

U emotivnom oproštaju iz kluba su napisali kako su pred njima trebale biti brojne zajedničke utakmice, pobjede, druženja i trenuci smijeha.

Umjesto toga, ostale su uspomene na prijatelja čiji će osmijeh i šale posebno nedostajati svlačionici.

„Nedostajat će nam tvoj osmijeh, tvoje šale i svi oni mali trenuci zbog kojih si bio poseban dio naše ekipe”, poručili su.

U ime uprave, trenera i svih igrača NK Šokadije izrazili su iskrenu sućut Lukinoj obitelji, rodbini i prijateljima.

Svoju oproštajnu poruku završili su riječima:

„Počivaj u miru, dragi naš Luka. Tvoja Šokadija.”