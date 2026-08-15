Tuga u Hrvatskoj i BiH: Dragana je u Dalmaciju dolazila raditi sezonu, nestala je u paklu vatrene buktinje

Veliki požar koji je poharao omiško područje dobio je tragičan epilog. Na opožarenom području Stanića pronađeno je tijelo ženske osobe, a sve zasad upućuje na to da je riječ o 34-godišnjoj Dragani Antešević, državljanki Bosne i Hercegovine koja je nestala tijekom dramatičnog bijega pred vatrom. Službena potvrda identiteta, međutim, očekuje se nakon obdukcije i DNK analize.

U Hrvatsku stigla na sezonski posao

Bh. mediji otkrili su dodatne pojedinosti o nestaloj ženi. Dragana Antešević bila je stanovnica Kotor Varoša, a u Hrvatsku je došla raditi sezonski posao. Boravište joj je bilo prijavljeno upravo u Stanićima kod Omiša.

Nakon što joj se u kaosu izazvanom požarom izgubio svaki trag, obitelj se odmah uključila u potragu i bila u kontaktu s hrvatskim službama. Prema informacijama koje prenose mediji iz BiH, obitelj je dostavila DNK uzorke, a Draganin suprug krenuo je prema Hrvatskoj pokušavajući doznati što se dogodilo.

U automobilu bile tri žene

Dragana je posljednji put viđena 13. kolovoza u Stanićima, dok je golemi požar gutao područje između Lokve Rogoznice i Omiša.

Prema dosad objavljenim informacijama, nalazila se u automobilu s još dvije žene koje su pokušavale pobjeći pred vatrom. U jednom trenutku udaljila se od vozila i tada joj se izgubio svaki trag, dok je jedna od osoba iz automobila teško ozlijeđena.

U potragu se uključilo oko 20 pripadnika HGSS Stanice Split, a pretraživali su upravo područje oko mjesta na kojem se automobil nalazio prije njezina nestanka.

Tijelo ženske osobe policijski službenici pronašli su u petak oko 13.30 sati tijekom pregleda požarišta. Na mjesto pronalaska upućeni su istražitelji, a očevidom je rukovodilo nadležno državno odvjetništvo.

Prema neslužbenim informacijama, tijelo je pronađeno nedaleko od područja na kojem je Dragana posljednji put viđena. Policiji nakon požara nije bio prijavljen nestanak druge osobe s tog područja; 65-godišnja žena za kojom se također tragalo naknadno je pronađena živa u bolnici.

Jedan od najtežih požara u hrvatskoj povijesti

Požar kod Lokve Rogoznice izbio je u četvrtak oko 20.15 sati, a nošen snažnim vjetrom munjevito se proširio prema naseljima i Omišu. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je zahvatio oko 1000 hektara, brojne kuće i automobile, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković opisao ga je kao jedan od najtežih požara u povijesti Hrvatske.

U najkritičnijem trenutku na terenu je bilo gotovo 300 vatrogasaca s više od 90 vozila, uz protupožarne zrakoplove i snage pristigle iz više hrvatskih županija.

Iza statistike razaranja sada ostaje i ljudska tragedija – priča 34-godišnje žene koja je iz Kotor Varoša stigla u Dalmaciju zbog sezonskog posla, a kojoj se tijekom jedne od najtežih vatrenih noći na omiškom području izgubio svaki trag.