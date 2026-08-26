TUGA U HNK Split se u suzama oprostio od dr. Josipa Kalajžića, Šuta emotivno: "Prije svega bio je čovjek, Split je neizmjerno volio"

U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu danas je održana komemoracija za dr. Josipa Kalajžića, uglednog splitskog liječnika koji je svojim dugogodišnjim radom ostavio dubok trag u medicini, ali i u životima brojnih ljudi kojima je pomagao.

U snažnoj i emotivnoj atmosferi od Kalajžića su se oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege i brojni poznati Splićani. Među okupljenima bio je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je podsjetio na njegov doprinos radiologiji i palijativnoj skrbi, ali i na osobnu povezanost njihovih obitelji.

"Volio je Split, ljude i pomagati drugima"

"Želim prije svega izraziti sućut obitelji Kalajžić povodom smrti našeg cijenjenog doktora Joška Kalajžića i prisjetiti se svih onih lijepih trenutaka koje je ostavio iza sebe. Dao je velik doprinos medicini, ali i palijativnoj skrbi", kazao je Šuta.

Naglasio je kako je dr. Kalajžića poznavao i izvan njegova profesionalnog djelovanja. "Mi smo također bili obiteljski i rodbinski povezani i ostalo mi je mnogo dobrih sjećanja. Upamtio sam ga kao čovjeka koji je iznimno volio grad Split, koji je volio ljude i koji je volio pomagati ljudima. Napravio je veliki iskorak u medicini i radiologiji. Svi znamo za njegove prve iskorake u radiologiji i njegovu kliniku, ali isto tako i za hospicij koji je danas zaživio u punom smislu kako se i zamišljalo", rekao je gradonačelnik.

Šuta: "Po dobrim djelima će biti upamćen"

Posebno emotivno Šuta je govorio o Kalajžiću kao čovjeku, istaknuvši kako njegovo nasljeđe nastavlja živjeti kroz obitelj i nove generacije.

"Bože daj da još ovakvih ljudi bude u gradu Splitu, ljudi koji će činiti dobra djela za svoj grad i za druge ljude. Sigurno je da će po svojim dobrim djelima biti upamćen", poručio je.

Dodao je kako je upravo ljudskost bila ono što je dr. Kalajžića ponajviše obilježavalo. "Idu nove generacije, ali bit svega je da je on prije svega bio čovjek. Čovjek koji je volio pomagati ljudima, a i njegova obitelj nastavlja na istim temeljima. Mislim da je to smisao života. Kada čovjek pomaže, kada je ispunjen lijepim druženjima, okruženjem i svime što ga ispunjava, onda je to najveći uspjeh", zaključio je Tomislav Šuta.

Posljednji oproštaj od dr. Josipa Kalajžića održan je u utorak, 25. kolovoza, na splitskom gradskom groblju Lovrinac, dok je misa zadušnica istoga dana služena u crkvi Gospe od Pojišana.

Današnjom komemoracijom Split se još jednom oprostio od liječnika kojeg će mnogi pamtiti ne samo po njegovu stručnom i medicinskom doprinosu, nego i po ljudskosti, pomoći drugima i ljubavi prema gradu u kojem je ostavio dubok trag.