Tuga u glazbenom svijetu: Preminula poznata violinistica koja je ostavila dubok trag i u Splitu

Tužna vijest pogodila je hrvatsku glazbenu scenu. Preminula je dubrovačka violinistica Loris Grubišić, istaknuta glazbenica i pedagoginja koja je tijekom svoje karijere djelovala i u Splitu, gdje je predavala u Glazbenoj školi "Josip Hatze" te na Umjetničkoj akademiji, piše DuList.

Od violinistice Loris Grubišić emotivnom su se porukom oprostili članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, s kojima je godinama surađivala na koncertima i međunarodnim turnejama. Iako nije bila stalna članica orkestra, s njegovim je glazbenicima dijelila brojne nastupe, ali i prijateljstva koja su trajala godinama.

Od Dubrovnika do Splita i Slovenske filharmonije

Loris Grubišić potjecala je iz poznate dubrovačke glazbeničke obitelji Krasovac. Njezin talent bio je prepoznat još tijekom školovanja, kada je ostvarila zapažene rezultate na brojnim glazbenim natjecanjima. Profesionalni put odveo ju je u Slovensku filharmoniju, a značajan dio karijere posvetila je obrazovanju mladih glazbenika. Radila je kao profesorica u splitskoj Glazbenoj školi "Josip Hatze", a potom i kao docentica na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Bila je također članica Klavirskog trija Dubrovnik. Vijest o njezinoj smrti izazvala je tugu među kolegama i prijateljima, koji je pamte ne samo po glazbenom talentu nego i po osobnosti. Iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra opisali su je kao nasmijanu, vedru i pozitivnu osobu, čija je toplina ostavljala snažan dojam na sve koji su s njom surađivali.

"Počivaj u miru, draga Loris, nedostajat ćeš puno, puno", poručili su iz orkestra. Kako piše DuList, iza Loris Grubišić ostaje bogato glazbeno nasljeđe, brojni nastupi i suradnje te uspomene na umjetnicu koja je svojim radom i ljudskom toplinom obilježila živote mnogih kolega i učenika.