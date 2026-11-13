Tuga u dolini Neretve: Preminuo Predrag Petrić (Zingani), ratni pripadnik legendarne 4. gardijske brigade

Tužna vijest stigla je iz doline Neretve. Preminuo je Predrag Petrić (Zingani), ratni pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.

Vijest o njegovoj smrti objavila je Udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije, koja je uputila izraze iskrene sućuti njegovoj obitelji. Posljednji ispraćaj Predraga Petrića (Zinganija) održat će se u subotu, 14. studenoga, u 15 sati na groblju sv. Roka u Podgradini kod Opuzena.

Od preminulog suborca veterani su se oprostili riječima:

"Počivao u miru Božjem, iskrena sućut obitelji."