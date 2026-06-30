Tuga u dalmatinskom klubu: Preminuo bivši igrač NK Omiš Ante Bogdan

Iz NK Omiš objavili su tužnu vijest o preranom odlasku svog bivšeg igrača Ante Bogdana. Bogdan je dres omiškog kluba nosio u sezoni 2024./2025., a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla klub i sve koji su ga poznavali.

"Njegov prerani odlazak duboko nas je potresao"

Iz NK Omiš oprostili su se od svog bivšeg igrača emotivnom porukom.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao", objavili su iz kluba. U ovim teškim trenucima iz NK Omiš izrazili su iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

"Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni", poručili su iz NK Omiš.