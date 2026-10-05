Tuga u dalmatinskoj školi, prerano preminula maturantica Petra: „Bila je naš ponos, njezin trud bio je uzor drugima“

Velika tuga pogodila je Poljoprivrednu, prehrambenu i veterinarsku školu Stanka Ožanića. Iz škole su se emotivnom objavom oprostili od svoje maturantice Petre Žulj, koja je, kako navode, preminula prerano i iznenada.

Petru će pamtiti kao marljivu, odgovornu i plemenitu djevojku koja je svojim trudom, radom i dobrotom ostavila trag među učenicima i nastavnicima.

– S velikom žalošću opraštamo se od naše maturantice Petre Žulj, koja nas je prerano i iznenada napustila.

Petra je bila ponos naše škole – marljiva, odgovorna i plemenita djevojka čiji je trud i rad bio uzor drugima. Iako je njezin životni put prekinut na samom pragu zrelosti, svojom je dobrotom i ljepotom ostavila trajan trag u našoj školi – poručili su iz škole.

U ovim teškim trenucima izrazili su duboku sućut Petrinoj obitelji, prijateljima i školskim kolegama.

– U ovim najtežim trenucima, mislima i molitvama smo uz njezinu obitelj, prijatelje i školske kolege. U ime Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole izražavamo iskrenu i duboku sućut.

Od svoje maturantice oprostili su se riječima koje najbolje govore koliko je značila školskoj zajednici.

– Draga Petra, hvala ti za svaki osmijeh i svaki zajednički trenutak. Počivaj u miru Božjem – stoji u oproštajnoj poruci škole.