Tuga nakon velikog požara kod Omiša: Stigle najteže vijesti iz splitske bolnice, još jedna osoba izgubila bitku za život!

Iz KBC-a Split stigle su tragične vijesti. Unatoč svim naporima liječnika i intenzivnom liječenju, preminuo je muškarac rođen 1956. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području.
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Kako doznaje Dalmacija Danas iz Kliničkog bolničkog centra Split, muškarac je preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru, unatoč svim poduzetim mjerama liječenja.
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„Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac (1951. godište), od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području”, potvrdili su nam iz KBC-a Split.
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Još jedna pacijentica na intenzivnoj njezi
U Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split i dalje se nalazi jedna pacijentica koja je, prema informacijama iz bolnice, u stabilnom stanju.
Iz splitske bolnice izrazili su iskrenu sućut obitelji preminulog muškarca.
Ova tužna vijest još je jedna potvrda teških posljedica požara koji je pogodio omiško područje.