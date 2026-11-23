Tragična smrt radnika koji je danas poslijepodne poginuo tijekom obavljanja posla u Luci Ploče potresla je dolinu Neretve. Od stradalog muškarca emotivnom su se porukom oprostili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska, čiji je bio dugogodišnji član.

Tužnu vijest objavili su na svojoj Facebook stranici, istaknuvši kako su izgubili prijatelja, kolegu i čovjeka koji je cijelim svojim životom živio vrijednosti vatrogastva.

„Danas nas je zauvijek napustio naš prijatelj, naš kolega i naš dobrovoljni vatrogasac DVD-a Kula Norinska. Tragično je izgubio život na svom radnom mjestu u Luci Ploče. Izgubili smo čovjeka koji je cijeli svoj život živio vrijednosti vatrogastva”, poručili su.

„Bio je ikona našeg DVD-a, čovjek velikog srca”

U emotivnoj objavi kolege su opisale koliko im je značio njihov preminuli član, naglašavajući njegovu nesebičnost, dobrotu i spremnost da uvijek priskoči u pomoć.

„Bio je ikona našeg DVD-a, čovjek velikog srca, uvijek spreman pomoći, uvijek tu kada je nekome trebalo. Nije čekao da ga se pozove, nije pitao zašto i kako – jednostavno je bio tu. Takvi ljudi ne nose vatrogasnu uniformu samo na sebi, nego je nose u srcu.”

Njegova iznenadna smrt ostavila je veliku prazninu među članovima društva, ali i svima koji su ga poznavali.

„Teško je pronaći riječi kojima bismo opisali tugu i prazninu koju ostavljaš iza sebe. Tvoj doprinos, tvoja dobrota, prijateljstvo i spremnost da uvijek pomogneš ostat će zauvijek urezani u naša sjećanja”, napisali su.

„Naša vatrogasna obitelj nikada te neće zaboraviti”

Posebno dirljiv bio je završetak oproštajne poruke, u kojoj su vatrogasci zahvalili svom prijatelju za sve što je učinio za društvo i lokalnu zajednicu.

„Dragi naš prijatelju, hvala ti za svaki trenutak, svaku pomoć, svako dobro djelo i sve što si učinio za naš DVD i našu zajednicu.

Uniforma će ostati bez jednog svog čovjeka, ali naša vatrogasna obitelj nikada te neće zaboraviti.

Počivaj u miru, prijatelju. Neka ti je laka hrvatska zemlja.”

Članovi DVD-a Kula Norinska izrazili su iskrenu sućut obitelji preminulog kolege.

Podsjetimo, prema ranijim neslužbenim informacijama portala Rogotin.hr, radnik je poginuo danas oko 15 sati tijekom obavljanja poslova u sektoru održavanja Luke Ploče.

Okolnosti ove tragične nesreće zasad nisu poznate, a nadležne službe provode postupke kako bi utvrdile što se točno dogodilo.