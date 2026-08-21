Tuga nakon požara: U subotu misa zadušnica za Draganu Antešević

U subotu, 22. kolovoza 2026. godine, služit će se sveta misa zadušnica za Draganu Antešević, koja je stradala u požaru.
Misa će biti služena u 20 sati u župnoj crkvi sv. Petra na Priku.
Otkriven identitet žene koja je stradala u stravičnom požaru kod Omiša
Na objavljenoj obavijesti uz njezinu fotografiju stoji i oproštajna poruka: "U raj poveli te anđeli, na dolasku tvojem primili te mučenici!"
Obitelj, prijatelji, poznanici i svi koji žele odati počast Dragani imat će tako priliku okupiti se u subotu navečer na svetoj misi i zajedničkoj molitvi za pokoj njezine duše.
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