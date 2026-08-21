Tuga nakon požara: U subotu misa zadušnica za Draganu Antešević

U subotu, 22. kolovoza 2026. godine, služit će se sveta misa zadušnica za Draganu Antešević, koja je stradala u požaru.

Misa će biti služena u 20 sati u župnoj crkvi sv. Petra na Priku.

Na objavljenoj obavijesti uz njezinu fotografiju stoji i oproštajna poruka: "U raj poveli te anđeli, na dolasku tvojem primili te mučenici!"

Obitelj, prijatelji, poznanici i svi koji žele odati počast Dragani imat će tako priliku okupiti se u subotu navečer na svetoj misi i zajedničkoj molitvi za pokoj njezine duše.