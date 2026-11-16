Tuga na Hvaru: Otišao je čovjek koji je svoj dom dao vatrogascima, a nije dočekao ostvarenje sna za koji je živio

Tužna vijest pogodila je Stari Grad na otoku Hvaru. U 75. godini života preminuo je Zoran Petrić, dugogodišnji zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad, čovjek koji je desetljećima nesebično služio svojoj zajednici i ostavio neizbrisiv trag u povijesti starogradskog vatrogastva.

Od svog voljenog zapovjednika emotivnom su se objavom oprostili članovi DVD-a Stari Grad, ističući njegovu predanost, požrtvovnost i ljubav prema vatrogastvu.

Gotovo da nije bilo intervencije na kojoj nije sudjelovao

Zoran Petrić rođen je 30. listopada 1952. godine, a ostat će zapamćen kao jedan od najdugovječnijih zapovjednika u povijesti starogradskog vatrogasnog društva.

Dužnost zapovjednika obavljao je volonterski, uz svakodnevne poslovne i obiteljske obveze. Ipak, kako ističu njegovi kolege, gotovo da nije bilo vatrogasne intervencije na kojoj nije osobno sudjelovao.

„Kada je trebalo pomoći, Zoran je uvijek bio tu”, poručili su vatrogasci.

Za njega vatrogastvo nije bilo samo dužnost, nego način života.

Svoju kuću pretvorio je u vatrogasni dom

Posebno dirljiv dio oproštajne poruke odnosi se na razdoblje kada DVD Stari Grad nije imao vlastite prostorije.

Godinama je upravo Zoranova obiteljska kuća bila jedini prostor vatrogasnog društva, dok je njegova garaža služila kao spremište vatrogasne opreme.

U vremenu kada nisu imali vlastiti vatrogasni dom, Petrić je otvorio vrata svojeg doma kolegama vatrogascima i tako omogućio funkcioniranje društva.

Njegova nesebičnost i spremnost na pomoć ostale su duboko urezane u sjećanje generacija starogradskih vatrogasaca.

Novi vatrogasni dom gradi se nedaleko od njegove kuće, ali Zoran nije dočekao otvorenje

Posebnu težinu ovoj tužnoj vijesti daje činjenica da se upravo nedaleko od njegove obiteljske kuće gradi novi vatrogasni dom.

Riječ je o objektu o kojem su generacije starogradskih vatrogasaca sanjale, no Zoran, nažalost, nije dočekao njegovo otvorenje.

„Danas, dok se nedaleko od njegove obiteljske kuće gradi novi vatrogasni dom, posebno nas boli činjenica da Zoran nije dočekao njegovo otvorenje”, napisali su njegovi kolege.

Dom koji će uskoro postati stvarnost ostat će i podsjetnik na čovjeka koji je toliko toga učinio za razvoj vatrogastva u Starom Gradu.

„Hvala ti za svaku intervenciju i svaku neprospavanu noć”

U emotivnoj oproštajnoj poruci vatrogasci su zahvalili Zoranu na desetljećima predanosti, brojnim intervencijama i generacijama vatrogasaca koje je odgojio.

„Dragi naš Zorane, hvala ti za svaku intervenciju, za svaku neprospavanu noć, za svaku generaciju vatrogasaca koju si odgojio i za sve što si učinio za naše Društvo i naš Stari Grad.”

Posebnu zahvalnost uputili su njegovoj supruzi Mileni, djeci Vinku i Magdi te cijeloj obitelji, koja mu je tijekom svih godina bila podrška u njegovoj plemenitoj službi.

„Njegov trag ostat će trajno utkan u povijest starogradskog vatrogastva, u naše Društvo i u srca svih nas koji smo ga poznavali”, poručili su.

Od svojeg dugogodišnjeg zapovjednika oprostili su se riječima:

„Neka ti je vječna hvala i slava. Počivaj u miru Božjem.”