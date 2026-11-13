Tuga na Braču: Preminuo omiljeni svećenik don Ante Tonci Jelinčić, više od 40 godina bio je župnik u Postirima

Brač se oprašta od don Ante Toncija Jelinčića, svećenika Hvarske biskupije koji je preminuo u 92. godini života. Više od pola stoljeća svećeničke službe posvetio je otoku Braču, a posebno dubok trag ostavio je u Postirima, gdje je kao župnik djelovao čak 41 godinu. Vijest o njegovoj smrti objavile su bračke župe, a od dugogodišnjeg duhovnog pastira emotivnim su se riječima oprostili i njegovi župljani.

Odlazak don Toncija Jelinčića rastužio je brojne vjernike na Braču, osobito u Postirima, mjestu s kojim je bio neraskidivo povezan tijekom najvećeg dijela svojega svećeničkog života.

Njegova služba nije bila vezana samo uz crkvene obrede i pastoralni rad. Kroz desetljeća djelovanja sudjelovao je u očuvanju duhovne baštine, jačanju župne zajednice i oblikovanju društvenog života mjesta u kojem je ostavio trajan trag.

Više od pola stoljeća služio je vjernicima na Braču

Don Ante Tonci Jelinčić rođen je 13. lipnja 1935. godine, a za svećenika je zaređen 30. srpnja 1961. godine.

Nakon ređenja svoj je svećenički put nastavio na rodnom Braču, gdje je tijekom godina služio u nekoliko župa.

Od 1962. do 1966. bio je župnik u Pražnicama, a od 1965. do 1966. godine pastoralno je djelovao i u Gornjem Humcu.

Potom je od 1966. do 1974. godine vodio župu u Sutivanu.

Najdulje razdoblje njegove službe započelo je 1974. godine, kada je preuzeo župu u Postirima.

Ondje je ostao sve do 2015. godine, punu 41 godinu, postavši prepoznatljiv dio života brojnih generacija mještana.

Tijekom tog razdoblja u tri mu je navrata bila povjerena i pastoralna briga za župu u Splitskoj.

Dirljiv oproštaj župljana: „Do kraja je ostao vjeran svojim idealima”

Od pokojnog svećenika oprostili su se župljani Postira i njihov sadašnji župnik don Jure, prisjećajući se njegove predanosti, ustrajnosti i dugogodišnjeg služenja zajednici.

U oproštajnoj poruci istaknuli su kako je don Tonci tijekom cijeloga života ostao vjeran idealima koje je prihvatio još u mladosti, nastojeći služiti Bogu i ljudima slijedeći Isusov put.

Posebno su naglasili njegov doprinos očuvanju i izgradnji vjere među župljanima.

Pamte ga i po nenametljivoj upornosti, brojnim inicijativama te nastojanju da očuva i obogati kulturni i duhovni život Postira.

Njegov dugogodišnji rad, kako ističu, bio je duboko povezan s naslijeđenom duhovnom baštinom mjesta i zajedništvom njegovih stanovnika.

Posljednji ispraćaj u ponedjeljak u Postirima

Posljednji ispraćaj don Ante Toncija Jelinčića održat će se u ponedjeljak, 16. studenoga, u 14 sati, u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Postirima.

Bit će to prilika da se obitelj, svećenici, župljani i brojni Bračani oproste od čovjeka koji je desetljećima bio prisutan u duhovnom i svakodnevnom životu njihova otoka.

Don Tonci iza sebe ostavlja više od šest desetljeća svećeničkog služenja i uspomenu na dugogodišnjeg pastira čije će ime ostati posebno vezano uz Postira i njihove župljane.