Tuga među veteranima legendarne 4. gardijske brigade: Preminuo Petar Kozina Ćaća

Tužna vijest stigla je među pripadnike i veterane legendarne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Preminuo je Petar Kozina, poznat pod nadimkom Ćaća (1945. – 2026.), dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik ove proslavljene ratne postrojbe.

O njegovoj smrti izvijestili su Veterani 4. gardijske brigade, koji su se od svog suborca oprostili emotivnom porukom.

„Napustio nas je naš pripadnik Petar Kozina (Ćaća). Posljednji ispraćaj našeg pripadnika bit će 28. listopada 2026. godine (srijeda) u 14 sati na mjesnom groblju u Veliću. Počivao u miru. Obitelji iskrena sućut”, poručili su veterani.

Posljednji ispraćaj u srijedu u Veliću

Prema obiteljskoj osmrtnici, posljednji ispraćaj Petra Kozine održat će se u srijedu, 28. listopada, u 14 sati na mjesnom groblju u Veliću.

Nakon ukopa sveta misa služit će se u crkvi Gospe od Ružarija u Veliću. U osmrtnici obitelj posebno ističe njegov status dragovoljca Domovinskog rata i pripadnika 4. gardijske brigade, postrojbe koja je odigrala iznimno važnu ulogu u obrani i oslobađanju Hrvatske.Od njega su se oprostili riječima koje najbolje govore o ljubavi prema domovini: