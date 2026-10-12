TUGA JE OKOVALA DOLINU NERETVE Komin se u suzama oprašta od Mateija Vujevića, njegove pjesme zauvijek će živjeti u srcima najmilijih

Tuga je obavila Komin i dolinu Neretve nakon vijesti o smrti Mateija Vujevića. Od mladića kojeg će pamtiti po dobroti, vedrom duhu i ljubavi prema glazbi emotivnom se objavom oprostila Župa sv. Ante u Kominu. Njihove riječi svjedoče o velikoj boli koju je njegov odlazak ostavio među obitelji, prijateljima i sumještanima.

-Jedna mladost, jedna gitara, jedna nedovršena pjesma…- riječi su kojima započinje potresni oproštaj objavljen na Facebook stranici Župe sv. Ante u Kominu.

U objavi se ističe kako postoje odlasci za koje je teško pronaći riječi i ljudi koji na ovom svijetu ostanu prekratko, ali iza sebe ostave neizbrisiv trag.

'Tih je jutros tvoj Komin, sjetan, tužan…'

- Zajecalo je tužno zvono sa našeg kampanela… Matei… Tih je jutros tvoj Komin, sjetan, tužan, pogledi i vlažne oči sve govore - napisali su iz župe.

Mateija opisuju kao mladića dobra srca, vedra duha, društvenog i dragog, koji je volio ljude, prijateljstvo i glazbu.

Posebno mjesto u njegovu životu imala je gitara.

-U njegovim rukama gitara nije bila samo instrument. Bila je dio njegove duše, način da kroz žice i melodiju podijeli radost života s onima koji su ga okruživali - stoji u oproštajnoj objavi.

Od malih nogu bio je povezan sa župom

Iz Župe sv. Ante prisjetili su se i Mateijeva djetinjstva, kada je redovito ministrirao i sudjelovao u životu župne zajednice.

Pamte ga kao dječaka koji je stajao uz oltar i svoju vjeru živio tiho i iskreno.

- Ma tko je tada mogao pomisliti da će jednoga dana, prije vremena, baš za njega gorjeti svijeće, da će se za njega sklapati ruke u molitvi i da će njegovo ime biti izgovarano kroz suze? - poručili su.

'Tvoja zemaljska pjesma prerano je utihnula'

Posebno emotivan dio oproštaja posvećen je Mateijevoj ljubavi prema glazbi i vjeri da njegov odlazak nije kraj.

- Matei, možda je tvoja zemaljska pjesma prerano utihnula, ali vjerujemo da se njezina melodija sada nastavlja negdje na Nebesima, gdje nema boli, tuge ni rastanaka - napisali su iz župe.

U dirljivim riječima spominju i Neretvu, rijeku uz koju će život nastaviti teći, čuvajući uspomene na jednu prerano prekinutu mladost.

Najveća bol ostaje obitelji i prijateljima

Iz župe su posebne riječi utjehe uputili Mateijevim najbližima, svjesni da upravo njima ostaje najveća praznina.

- Njima sada ostaje ono najteže, naučiti živjeti s prazninom koju nitko ne može ispuniti - navodi se u objavi.

Na kraju oproštaja ostavili su poruku koja sažima tugu cijele zajednice:

- A mi ćemo pamtiti jednog dobrog momka. Jednog nekadašnjeg ministranta, jednog prijatelja. Jednu mladost koja je imala još toliko pjesama za odsvirati.

'Počivaj u miru Božjem, dragi Matei.'

Župa sv. Ante u Kominu izrazila je iskrenu sućut obitelji i uputila molitve za snagu u ovim teškim trenucima.

Oglasili su se i iz gradske Uprave.

- S dubokom tugom primili smo vijest o preranoj smrti našeg sugrađanina Mateja Vujevića iz Komina.

Grad Ploče izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voljeli. - objavljeno je na Facebook stranici Grad Ploče.