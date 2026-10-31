Tuga ispred Mišine kuće u Šibeniku: Prijatelji zapalili lampione i oprostili se od legende

Vijest o smrti Mate Miše Kovača zavila je u tugu i njegov rodni Šibenik. U Ulici Nikole Tesle, ispred Mišine kuće, okupilo se nekoliko njegovih bliskih prijatelja i dugogodišnjih suradnika. U tišini su zapalili lampione i prisjetili se čovjeka čije su pjesme obilježile generacije.

Dok se Hrvatska oprašta od jednog od najvećih pjevača svoje glazbene povijesti, u Šibeniku je oproštaj bio posebno osoban. Ondje gdje je Mišo odrastao, okupili su se ljudi koji su ga poznavali ne samo kao glazbenu zvijezdu nego i kao prijatelja.

"Umro je najveći dirigent”

U emotivnom prisjećanju na Mišu istaknuta je njegova jedinstvena povezanost s publikom, kakvu su rijetki izvođači uspjeli ostvariti.

„Umro je najveći, najkomercijalniji pjevač ovih prostora. I ne samo najveći pjevač, umro je i najveći dirigent. Dirigent koji je s pozornice dirigirao zborom desetaka tisuća pjevača. Pjevati da te slušaju je normalno, ali slušati kako te pjevaju mogao je samo Mišo.”

Upravo je ta sposobnost da desetke tisuća ljudi pretvori u jedan golemi zbor bila jedan od zaštitnih znakova njegovih koncerata.

Okupili se ljudi koji su s Mišom stvarali glazbenu povijest

Među onima koji su se okupili ispred njegove kuće bili su Željko Petreš, koji je režirao i snimao Mišine videospotove, Branimir Bubica iz klape Sebenico te Dušan Šarac, Mišin dugogodišnji prijatelj i autor brojnih njegovih bezvremenskih hitova.

Posebno mjesto u Mišinu životu imao je upravo Šarac, koji ga je poznavao od najranije mladosti. Njihova povezanost trajala je desetljećima, a brojne pjesme nastale iz te suradnje postale su nezaobilazan dio domaće glazbene baštine.

Okupljeni su se prisjećali zajedničkih trenutaka, Mišine karijere i uspomena koje ih vežu uz legendarnog pjevača.

Lampioni za Mišu

Upaljeni lampioni ispred kuće u Ulici Nikole Tesle bili su jednostavan, ali emotivan znak posljednjeg pozdrava.

Mišo Kovač svojim je pjesmama osvojio publiku diljem Hrvatske i izvan njezinih granica, no njegov rodni Šibenik ostao je neizostavan dio njegove životne priče.

Čovjek pred kojim su pjevali deseci tisuća ljudi ispraćen je i u tišini, uz svjetlost lampiona i uspomene prijatelja koji su ga poznavali cijeloga života.