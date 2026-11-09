Tuga do neba: U teškoj nesreći poginula 17-godišnja Vasilija, učenici i profesori se opraštaju od nje

U teškoj prometnoj nesreći autobusa na autocesti A3 život je izgubila 17-godišnja Vasilija Panjako, učenica četvrtog razreda Umjetničke škole u Kraljevu. Djevojka je s nastavnicom putovala na simpozij, a od nje su se emotivnom porukom oprostili nastavnici i školski kolektiv.

Vijest o tragičnoj smrti mlade učenice potresla je školsku zajednicu u Kraljevu. Umjetnička škola objavila je oproštajnu poruku pod naslovom „Neki odlasci ostavljaju tišinu koju ništa ne može ispuniti”.

"Danas je naša škola zavijena u tugu"

"S neizmjernom boli primili smo vijest da je naša učenica četvrtog razreda, Vasilija Panjako, tragično izgubila život u teškoj prometnoj nesreći", poručili su iz škole.

U emotivnoj objavi istaknuli su kako je njezin prerani odlazak ostavio nenadoknadivu prazninu među učenicima, nastavnicima i svima koji su je poznavali.

"U školi u kojoj svakodnevno nastaju ideje, boje, oblici i snovi, danas je zavladala tišina. Tišina pred kojom riječi zastaju, a bol postaje zajednička."

"Pred njom su bili život, mladost i snovi"

Posebno su potresne riječi kojima su se nastavnici oprostili od djevojke pred kojom je bio cijeli život.

"Pred Vasilijom su bili život, mladost, snovi i brojni neispisani redovi njezine budućnosti. Njezin odlazak ostavlja nenadoknadivu prazninu u našoj školskoj zajednici, među njezinim prijateljima, nastavnicima i svima koji su je poznavali."

Iz škole su poručili kako će Vasilija zauvijek ostati dio njihove zajedničke priče te da će je pamtiti s tugom, ljubavlju i poštovanjem.

Kolektiv Umjetničke škole u Kraljevu uputio je najiskreniju sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli.

"Neke boje nikada ne izblijede. Neki tragovi zauvijek ostaju. Počivaj u miru".